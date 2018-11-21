Kasık fıtığı mutlaka ameliyat gerektiriyor



Kasık fıtıkğı daha çok erkeklerde görülen ve önemsenmesi gereken bir hastalık.. Kişinin hayatını kâbusa çevirebilir. Karın duvarı fıtıklarına kasık fıtığı denir. Erkekler de kadınlara nazaran yaklaşık 9 kat fazla görülür.

"İndirekt" denilen fıtıklar doğumdandır ve kasık kanalının açık kalması veya sonradan açılması ile oluşur. Bu durum çocuk ve gençlerde daha sıktır.

Yine tıbbî dilde "direkt" denilen fıtıklar kasık bölgesindeki kas ve bağ dokusunun çeşitli sebeplerle zayıflaması ve açılması sonucu oluşur. Sporcularda ve ileri yaşlardaki kişilerde daha sık görülür.

"Femoral" denilen fıtıklar ise daha çok kadınlarda olur. Bacağa giden ana damar ve sinir yapılarının geçtiği kanalın genişlemesi sonucu oluşur.

Fıtıklar çeşitli büyüklüklerde de olablir. Bazıları normal fizik muayenede pek belirti ve bulgu vermediği için görüntüleme yöntemleriyle teşhis konulabilen küçük boyutludur. Çok büyük boyutlarda olanlarına da scrotal fıtık denir.

Karın içi basıncının artmasının, bağ dokusu yapısındaki bozukluk ve kongenital sebepler sebebiyle oluşur.

Testislerin karın içinde ilerlediği kasık kanalı normal halde doğumdan bir süre sonra kapanır. Kanal kapanmazsa ya da özürlü kapanırsa çocuklukta ve erişkin dönemde indirekt fıtık oluşur.

Karın içi basıncını artıran ağır kaldırma, zorlayıcı sporlar, kronik öksürük, idrar yapma güçlüğü meselâ prostat büyümesi gibi sebeplerle kasık bölgesindeki yırtılma sonucu ileri yaştaki kişilerde direkt kasık fıtığı oluşur.

Femoral fıtık genellikle kadınlarda karın içi basıncının artması yüzünden meydana gelir. Karın içi basıncının artması tek sebep de değildir. Kişinin bağ ve kas dokusunun yetersizliği ya da güçsüzlüğü de fıtık oluşumuna katkıda bulunur.

Tedavisi cerrahidir

Ameliyattan önce karın içi basıncını artıran varsa kronik öksürüğün veya prostat büyümesi gibi sebeplerin tedavi edilerek kasık fıtığının nüksetmesinin engellenmesi gerekir.

Ameliyatlarında ise açık ve kapalı teknik uygulanmaktadır. Onarım yırtılan yerin yamanması işlemidir. Ya kişinin kendi dokularıyla ya da yapay yama kullanarak bu onarım yapılır.

Ameliyat sonrası daha az ağrı, daha az tekrarlama ihtimali, daha az hastanede kalış ve erken işe dönüş imkanları sebebiyle kapalı yöntemler tercih edilir duruma gelmiştir.

Kapalı yöntem ameliyatlarda karın içine girilmeden karın zarının önünden fıtık onarımı yapılır. Sentetik yama kullanılır.

Açık ameliyatlarda kasık kanalı açılarak yine yama kullanarak veya yama kullanmaksızın onarım yapılır.

Hanımlarda kapalı ameliyat şart

Açık yöntemle yapılan onarımlarda kadının mevcut direkt veya indirekt fıtığı onarılabilir belki ama ilerde yeni bir femoral fıtığın aynı yerden çıkmasını bu yöntem önlemez. Halbuki kapalı yöntemden sonra femoral fıtık alanı da örtüldüğü için kadınlarda o taraftan yeniden fıtık çıkma riski kalmamıştır.

Hanımlarda açık yöntemle kasık fıtığı ameliyatlarından sonra rahatsız edici kronik ağrılar gelişebilir.

Hastaları küçük bir bölümünde olan bu ağrılar kasık bölgesinin duyu sinirlerinden zengin olmasından kaynaklanmaktadır.

Hanımların bu konuda daha hassas olduğu ve ağrı görülme ihtimalininn daha yüksek olduğunu biliyoruz.

Özellikle sezaryan ameliyatı olmuş ve sonrasında kronik ağrı yaşayanlarda risk çok yüksektir.

Bu sebeple ameliyatlarının kapalı yapılması daha doğru olabilir.

AMELİYATA AÇ GELİN

Kasık fıtığı ameliyatı öncesinde özel bir hazırlık gerekmez. Ameliyat günü sabah aç karnına hastanede olmak yeterlidir. Ameliyattan önce yapılması gereken tetkikler ve anestezi muayenesi yaklaşık 1 saat sürer.

Kasık fıtığı ameliyatları her türlü anestezi ile yapılabilir: Genel, lokal, epidural veya spinal. Yapılacak olan ameliyatın yöntemi ve hastanın sağlık durumuna göre anestezi hekimi ile hasta buna birlikte karar verir. Ameliyatın yöntemini yani açık-kapalı seçimini muayene sonrasında ameliyatı gerçekleştirecek hekiminiz ile konuşarak birlikte karar vermelisiniz. Anestezi yöntemini ise, anestezi hekimi ile beraber kararlaştırabilirsiniz.

AYNI GÜN EVE DÖN

Kasık fıtığı ameliyatı sonrası hasta için ağrısız ve rahattır. Ameliyattan birkaç saat sonra su içebilir ve ağızdan beslenmeye başlayabilirsiniz. Aynı gün akşam ayağa kalkıp dolaştıktan sonra eğer bir sorun yoksa akşam taburcu olup evinize çıkabilirsiniz.



Eve çıktıktan sonra normal yaşamınıza hemen dönersiniz. Ağırlığı 10 kilogramı geçmeyen şeyleri rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yaklaşık 48 saat sonra duşunuzu yapabilirsiniz ve sosyal hayatınıza işinize hızla dönebilirsiniz.