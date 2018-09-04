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Kasık ağrısı hastalık belirtisi!

Kasık ağrısı bir hastalık değil, bir hastalığın belirtisi olabilir...

04 Eylül 2018 Salı 18:24
Kasık ağrısı hastalık belirtisi!

Kasık ağrısı ister kronik olsun, ister ani başlayan akut ağrılarda olsun maalesef çoğu kadın, kulaktan duyma yöntemlerle ya da ağrı kesicilerle gidermeye çalışıyor. Oysa kasık ağrısı bir hastalık değil, bir hastalığın belirtisi...

Öncelikle gerekli tetkikler yapılarak ağrının kaynağı teşhis edilmeli ve bu doğrultuda gerekli tedaviye başlanmalı. Ağrı, hastalığın erken belirtisi olarak düşünülürse, erken teşhis ve tedavi açısından faydalı bir nitelik olarak kabul edilebilir.

Kasık ağrıları, üreme organları, idrar yolları, sindirim sistemi, iskelet sistemi, nörolojik ve psikolojik sebeplerden kaynaklanabiliyor.

Erkeklere oranla kadınlarda daha çok bel ve kasık ağrısı şikayetine rastlanmasını şöyle açıklayabiliriz:

Kadın vücudu hayatının en aktif döneminde gebelik, ev işleri, çocuk bakımı ve ek uğraşılarla aşırı derecede zorlanmalara açıktır. Özellikle omurga, kalça eklemleri, karın duvarı gebelik ve doğumda hormonal etkilerle gevşemekte ve vücut statiği yeni dengelere zorlanmaktadır. Bu özel durum kalıcı izler bırakmakta ve erkeklere oranla kadınlarda daha çok bel ve kasık ağrılarından yakınmalar olmaktadır.

Kasık ağrısına sebep olan hastalığın sebebi belli olduktan sonra tedavi bu sebebe bağlı olarak medikal ya da cerrahi yöntemle yapılabiliniyor.

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 18:24
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