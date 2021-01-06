"Kaset kumpası" davasında savcı mütalaasını mahkemeye sundu: (1)

ANKARA (AA) - BARIŞ KILIÇ - Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu belirtilen görüntülerin internette yayımlanmasıyla ilgili Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 170 sanıklı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını dosyaya sundu.

Cumhuriyet Savcısı Cem Solmaz'ın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği 437 sayfalık görüşte, Baykal ve bazı MHP'lilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin FETÖ'nün faaliyeti kapsamında teknik takip ve izleme çalışmalarıyla elde edildiği, daha sonra siyasi sonuçlar kazanma amacıyla internette yayınlandığı belirtildi.

FETÖ'nün benzer yöntemlerle ele geçirilen kimi bürokrat ve iş adamlarına ilişkin ses ve görüntüleri de yine örgütsel amaçla kullandığı kaydedilen görüşte, İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara ve İstanbul istihbarat şube müdürlükleri görevlilerinin müştekilerin kişisel bilgilerini defalarca sorguladıklarına, hedeflerindeki kişileri gerçeğe aykırı suçlamalarla dinlediklerine ve takip ettiklerine dikkat çekildi.

Dinlemelerle kişinin irtibatlarının ve özel hayatına ilişkin adreslerin belirlendiği, kişi evde olmadığı sırada evin kilit sisteminin fotoğraflandığı anlatılan görüşte, İstihbarat Daire Başkanlığında kilidi açabilecek personel varsa onun, yoksa çalışılan çilingirin, hedefteki kişi evde değilken kilidi açtığı kaydedildi.

- Sanıkların Baykal'a yönelik eylemleri

Savcı Solmaz, görüşünde, eski CHP Genel Başkanı Baykal ve sekreterinin telefonlarının dinlendiğinin belirlendiğine yer verdi.

Görüşte, Baykal'ın Angora Evleri'ndeki konutuna, kapıyı çilingire açtıran eski istihbaratçı polis dört sanığın 28 Ağustos 2008'de "böcek" olarak adlandırılan cihaz yerleştirdikleri ancak cihazdan ne tür ses ve görüntü elde edildiğinin belirlenemediği anlatıldı.

Görüşte, çilingirin müstakil evin kapı kilidini açtığı sırada istihbarat görevlilerinin çevreyi kontrol ettikleri, site güvenlik görevlilerinin binaya yaklaşmaları üzerine ise çilingir ile polislerin evin arkasına saklandıkları bildirildi.

Dinleme ve fiziki takip sonucunda, bazı sanıkların Baykal'ın zaman zaman gittiği Çukurambar'daki bir evi takibe aldıkları belirtilen görüşte, 27-28 Mart 2010'da dairenin kapı kilit anahtarının kopyalandığı, 13 Nisan 2010'da dairenin salon ve yatak odası kısmına gizli kamera yerleştirildiği ifade edildi.

Görüşte, şunlar aktarıldı:

"14 Nisan 2010'da, yerleştirilen görüntü aktarma cihazlarının ayar ve kontrollerinin yapıldığı, 30 Nisan 2010'da ise soruşturmaya konu video görüntülerinin yerleştirilen cihazlar aracılığıyla temin edildiği ve aynı gün cihazların söküldüğü anlaşılmıştır. Soruşturma aşamasında mahkeme kararı uyarınca Çukurambar Mahallesi 1425. Cadde'deki adreste yapılan arama ve incelemede, evde cihazın yerleştirildiği belirlenen yerlerden alınan görüntülerle internette yayınlanan ve müşteki Deniz Baykal'a ait olduğu iddia edilen özel hayata ilişkin görüntüler karşılaştırılmış, görüntülerin bu adresten temin edildiği anlaşılmıştır. Müşteki Baykal'a yönelik eylemlere Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ile Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan sanıklar Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş, Rüstem Atik, Abdül Köksal, İlker Usta, Sedat Zavar, Abdulvahit Tunçay, Ahmet Yılmaz Ekiz, Yiğit Uyar, Osman Oktay Ilıcan ve Enes Çığci'nin katıldıkları belirlenmiştir. Bu sanıklardan Koparan dışındakilere FETÖ içinde eylem ve faaliyetlerde bulunmaları dolayısıyla silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kamu davası açılmıştır."

- "Bizim tarafımızdan yapıldığını kimsenin bilmemesi gerekiyor"

Görüşte, sanıklardan Fatih Aydın'ın 26 Ocak 2017'de alınan beyanlarına dikkati çekildi. Buna göre, Aydın, görüntülerin internette yayınlanmasının ardından, o dönemde İstihbarat Dairesinde çalışan sanık Ali Ağıllı'nın "Bu konudan kimsenin bilgisi olmasın. Bu faaliyetin bizim tarafımızdan yapıldığını kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ağzınızı sıkı tutun, sağda solda, serviste bu konuyu konuşmayın." dediğini aktardı.

Savcı Solmaz, esas hakkındaki görüşünde, "Bu beyandan, Baykal'a yönelik soruşturmaya konu eylemlerin FETÖ mensubu Emniyet İstihbarat görevlilerince gerçekleştirildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşte, Baykal'a yönelik eyleme katıldığı belirlenen sanıkların cep telefonlarının, dairenin anahtarının kopyalandığı, gizli kameranın yerleştirildiği veya görüntülerin elde edilmesinin ardından gizli kameranın daireden alındığı tarihlerde, evin bulunduğu yerin civarından sinyal verdiklerine dikkat çekildi.

Görüşte, örgütsel planlama doğrultusunda elde edilen görüntülerin halen firarda olan gazeteci Cevheri Güven'e verildiği, bir internet sitesinin Güven'in ilettiği görüntüleri yayınlamaması üzerine o sırada gazeteci sanık Yener Dönmez'in yazarlık yaptığı internet sitesinde görüntülerin yayınlandığı bildirildi.

(Sürecek)