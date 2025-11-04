Kasapta silahlı çatışma çıktı: 2 ölü, 2 yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir kasap dükkanında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmada döndü. Olayda Zülfü Coşan ve Ensari Coşan hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir kasap dükkanına gelen kişiler ile içeride bulunanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen gerginlik silahlı çatışmaya dönüştü.
Çatışmada kurşunların isabet ettiği Zülfü Coşan ve Ensari Coşan’ın yanı sıra kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Doktorların tüm çabasına rağmen Zülfü Coşan ve Ensari Coşan kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.