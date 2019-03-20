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Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Prof.

20 Mart 2019 Çarşamba 17:57
Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Prof. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müdürleriyle Üsküdar’da bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, herkesin yüzmesi için gerekli tesisleri yaptıklarını, medyanın katkılarının da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Prof. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Üsküdar’da bulunan Millet Bahçesi’nde medya kuruluşlarının spor müdürleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, "Keyifli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sporla ilgili çalışmalarımızı, tesisleşmeleri, çalışmaların bundan sonra nasıl olacağının yanı sıra hem sporun tabana yayılması hem de sportif başarıyı taçlandırma yolunda yatırımlarımızı konuştuk. Spor müdürleriyle bu tür bir araya gelmeleri daha sık yapmayı düşünüyoruz. Kendileriyle birlikte sportif aktiviteler de gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki buluşmamızı bisikletli bir aktiviteyle yapacağız. Hem spor yapacağız hem spor konuşacağız. Yerel yönetimlerle ilgili bir süreç yaşıyoruz. Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirme fırsatımız oldu. Belediyelerle işbirliği yaptığımız faaliyetlerimiz var. Sportif başarı için güzel projelerimiz var. Bunları konuşma şansımız oldu" diye konuştu.



"Yüzme bilmeyen kalmasın"


Medyada futbol dışındaki branşların da yer alması konusunda konuşma şansı olduklarını da sözlerine ekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Eğitimle birlikte okul öncesi süreçte, özellikle temel branş olan yüzme, jimnastik ve atletizmin entegre konusunu konuştuk. Bizim, ’yüzme bilmeyen kalmasın’ projemiz var. Tüm il ve ilçelerde devam ediyor. Havuz olmayan yerlere butik havuz yaparak bu çalışmayı ilerilere taşıyacağımıza ve önemli şampiyonalarda başarı yakalayacağımıza inanıyoruz. Yetenek taramamız var, iyi bir aşamaya geldik. Medyanın bize katkıları çok önemli. Sporun gündem olduğu, daha da yaygınlaştığı bir ortam diliyoruz" açıklamalarını yaptı. A Milli Takım’ın maçlarıyla ilgili de konuşan Kasapoğlu, "Millilerle bugün buluşacağım. Kendilerine başarı dileyeceğim. Maçlara gidemediğimiz için de televizyondan izleyeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 17:57
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