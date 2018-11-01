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Kartopu kurabiyesi tarifi

Kartopu kurabiyesi diğer adıyla da Meksika kurabiyesi olarak biliniyor. İşte mis gibi kartopu kurabiye tarifi…

01 Kasım 2018 Perşembe 22:08
Kartopu kurabiyesi tarifi

MALZEMELER

1,5 bardak iri ceviz kırığı

1.5 bardak un

1 küçük çay bardağı şeker

130 gr oda ısında tereyağı

Vanilya özütü ya da toz vanilya

YAPILIŞI

Önce kuru malzemeleri karıştırın içine tereyağını ekleyip neredeyse kum gibi bir hamur elde edin. Hamur sıkınca şekil alsa yeterli. Dondurma kepçesi ile hamurları eşit ölçüde alın ve bastırıp kepçeden çıkarın tepsiye dizin 11 dk 180 derecede altı hafif sarana kadar pişirin.

Tepside ılıtıp pudra şekerine bulayın iyice soğutun ikini kere pudra şekerine  bulayıp servis yapın. Cevizin kendine bir acılığı var ya da bazı cevizlerde var ben o yüzden bu kurabiyede fındık ya da badem kullanmasını daha çok seviyorum ben yaparken evde sadece ceviz kalmıştı. Hamurunuz olur ya kıvama gelmezse un yerine kuruyemişini çoğaltın daha lezzetli olur

Afiyet olsun.

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 22:08
  1. Van
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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