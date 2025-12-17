  • İSTANBUL
Karton yüklü olması gerekliydi! Tam 31 göçmen yakalandı

Karton yüklü olması gerekliydi! Tam 31 göçmen yakalandı

Bitlis’te polis ekiplerinin durdurduğu karton yüklü bir TIR’da yapılan aramada 31 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis’te polis ekipleri tarafından durdurulan karton yüklü bir TIR’da yapılan aramada, dorsede oluşturulan gizli bir bölmede 31 kaçak göçmen yakalandı.

 

Gizli bölmeden göçmenler çıktı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kent merkezinde karton yüklü bir TIR durdurularak arama yapıldı. TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 31 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 

Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

