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Kartallı tiyatro severler “Meçhul Paşa” adlı oyunda buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı etkinlikleri kapsamında Emrah Eren’in yönettiği “Meçhul Paşa” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:49
Kartallı tiyatro severler “Meçhul Paşa” adlı oyunda buluştu

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği Mart ayı etkinlikleri kapsamında Emrah Eren’in yönettiği “Meçhul Paşa” adlı tiyatro oyunu, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi.


Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe ve Bülent Çolak’ın oynadığı 2 perdelik ortaoyunu, izleyiciden tam not aldı. Salonu dolduran kalabalık topluluk, 2 saatlik oyunun sonunda sanatçıların performansını ayakta alkışladı. Oyun sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, sergiledikleri başarılı performansın ardından tebrik ettiği oyunculara Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına çiçek takdim etti.


Oyunun Konusu


Tiyatroadam’ın alışılan şenlikli tarzını konuşturduğu, yeni oyunu Meçhul Paşa, efsanevi mizah gazetesi Markopaşa’nın masalsı günlüğünü tutan hınzır bir ortaoyunu... “Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları, Türkiye’nin ilk haftalık siyasi mizah gazetesi: Markopaşa... Mevzumuz bu...” Markopaşa’nın 1946’da başlayıp meçhule doğru giden serüveni, ‘bir cılız kalemden dile gelen hakikat’ın peşinden gitmiş. Toplam 7 isim, 8 sahip, 10 yazı işleri müdürü, 9 matbaa, 10 adres değiştirerek dönemin çetin koşullarında ‘devleri bile korkutan’ ve ‘fırsat bulabildiği zamanlarda’ her şeye rağmen çıkan 77 sayı kalmış geriye. Bu sayılar aleyhine açılan 16 dava sonucu yazarlarının yattığı toplam 8 yıl, 2,5 aylık mahpusluk da cabası... Meçhul Paşa, işte bu serüveni anlatan hem şenlikli hem hüzünlü masalsı bir ortaoyunu...


Gökten düşen üç ilham perisi elmalarını yazarlarına paylaştırmış; muratlarına ermişler mi bilinmez, kerevete çıkmadan görülmez...

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:49
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