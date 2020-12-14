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Aktüel Kartal'da kaçak sigara operasyonu
Aktüel

Kartal'da kaçak sigara operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:42:41 -
Kartal'da kaçak sigara operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan bir kişiye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Aralık'ta Karlıktepe Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün ve sigara satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 67 paket çeşitli markalarda bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 2 adet 40 gramlık 80 gram tütün, 1 adet 500 gramlık tütün, toplam ağırlığı 42,5 kilogram gelen kıyılmış açık tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan Yasin Ç. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

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