Kartal’da fırınlara Ramazan denetimi

Kartal Belediyesinin, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar, Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte hız kazandı. Söz konusu çalışmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren fırınlar sıkı denetimlerden geçiyor.

Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 70 fırının hem çalışma ve hijyen koşullarını hem de Covid-19 salgınını önleme konusunda alınan kararlara uyup uymadıklarını denetledi. Denetlemelerde maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda iş yeri sahiplerini uyaran ekipler, aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını istedi. Özellikle akşam saatlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayan pide kuyruklarına izin verilmeyeceğini kaydeden ekipler, aksi durumda ceza kesileceğini bildirerek dışarıda en az 2 metre arayla insanların bulunabileceğini iletti. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de mahallelere araç gönderen fırıncıları da uyaran ekipler, temasın en aza indirilerek ekmeklerin ambalaj içinde satışının yapılmasını istedi. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsatları, vergi levhaları ve sağlık raporları da incelendi. Halk sağlığını korumak için yapılan denetimler, ilçe genelinde devam edecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde Gıda Mühendisi Muhammet Emre Yılmaz, "Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü koordinesinde fırınlarımızda ruhsat kontrolü yapıyoruz. Hem de bu pandemi sürecinde alınan tedbirleri, eldiven kullanımı, maske kullanma gibi hususlarda denetimler yapıldı. Ayrıca Kartal sınırları içerisindeki yaklaşık 70’e yakın fırınımız mevcut. Bu 70 fırının güvenilir bir şekilde gıda üretilmesini sağlamak amacıyla hem de personel hijyeni noktasında gerekli denetimleri yapıyoruz" dedi.