Kartal evinde dağıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Sivasspor'un gollerini 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada Emre Kılınç atarken Beşiktaş'ın tek sayısını 11. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Sivasspor'un 69. dakikada Robinho ile bulduğu gol VAR kontrolünde ofsayt nedeniyle iptal edildi. Beşiktaş'ın 74. dakikada kazandığı penaltı ise öncesindeki ofsayt pozisyonu sebebiyle VAR kontrolüyle iptal edildi.

Yönetime tepki!

Beşiktaş taraftarları maçın son anlarında 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaparak tepki gösterdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 14'e çıkardı. Beşiktaş ise lider Başakşehir'in 9 puan arkasında 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor ise Rizespor'u konuk edecek.