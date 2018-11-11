THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Kartal evinde dağıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

11 Kasım 2018 Pazar 22:31
Kartal evinde dağıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Vodafone Park'ta oynanan maçta Sivasspor'un gollerini 14. dakikada David Braz ve 53. dakikada Emre Kılınç atarken Beşiktaş'ın tek sayısını 11. dakikada Güven Yalçın kaydetti.

Sivasspor'un 69. dakikada Robinho ile bulduğu gol VAR kontrolünde ofsayt nedeniyle iptal edildi. Beşiktaş'ın 74. dakikada kazandığı penaltı ise öncesindeki ofsayt pozisyonu sebebiyle VAR kontrolüyle iptal edildi.

Yönetime tepki!

Beşiktaş taraftarları maçın son anlarında 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaparak tepki gösterdi.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 14'e çıkardı. Beşiktaş ise lider Başakşehir'in 9 puan arkasında 18 puanda kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sivasspor ise Rizespor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 22:31
  1. Rize
  2. Ankara
  3. Beşiktaş
  4. Sivasspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    La Liga'da şok yenilgi! 'Barca'landı
    1. La Liga'da şok yenilgi! 'Barca'landı
    2. Meteoroloji uyardı! Sağanak geliyor
    3. Barzani Evanjelist heyetiyle görüştü
    4. CHP'li Özgür Özel, skandal tutuklamayı..
    5. Kartal evinde dağıldı
    6. Alman siyasetçiye uyuşturucu operasyonu!
    7. Trabzon'da feci kaza! Yaralılar var
    8. Canlı yayında açıkladı! İşte CHP'nin..
    9. Suriyeliler TSK'nın yeni bir harekat..
    10. Trump bir siyasi fiyasko daha yaşadı
    11. Ambargoyu delmenin formülünü buldular
    12. 'Bize 'Gönlümü verdim' diyenlerin..
    13. Amerika'nın ambargo kararına İran'dan..
    14. Hamile, dişçiden ilk ve son 3 ay uzak..
    15. Temiz ve toplu bir ev titiz kadının..
    16. Çekirdeği zehir atıcı!
    17. Merkel yardım istedi! O ülkede felaket..
    18. Muğla'da mobese kameralarına çarptı
    19. Eksik kişilikli anne-babalar
    20. Muğla'da freni çekilmeyen minibüs evin..
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim