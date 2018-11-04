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Kartal deplasmanlarda yeniliyor

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 deplasman maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:31
Kartal deplasmanlarda yeniliyor


Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü performansını Medipol Başakşehir karşısında da sürdürdü.

Dış sahada şu ana dek sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, ardından çıktığı 5 karşılaşmada da puan kaybı yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, Atiker Konyaspor ile de 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Göztepe'ye 2-0 ve Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Deplasmandaki 6 maçta 6 puan alan siyah-beyazlı ekip, 12 puan yitirdi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:31
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