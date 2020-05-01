Kartal Belediye Başkanı Yüksel’den 1 Mayıs Mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayarak, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Covid-19 salgını süresince işçi ve emekçilerin özverili bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak, “Bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanları olmak üzere, marketlerde çalışan, şantiye ve fabrikalarda ter döken işçilerin, kritik kurumlarda görev yapan emekçilerin özverileri 1 Mayıs’ın ruhunu yansıtmaktadır" dedi.

Başkan Yüksel mesajında şunları kaydett:

"Değerli emekçiler, her zaman söylediğimiz gibi bizler için alın teri ve emek, en yüce değerdir. Çünkü bizler insana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışa sahibiz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, mücadelemizin gücünü her zaman olduğu gibi emekçilerden alıyoruz. Korona virüs salgınından dolayı sahada görev alarak, gece gündüz büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesinin fedakar personeli, Kartallı komşularımızı salgından korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak için çok büyük bir mücadele içindedir.

1 Mayıs, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde Emek ve Dayanışma Günü Olarak kutlanan özel bir gündür. 1 Mayıs aynı zamanda, ülkelerin ekonomilerinin gelişmesinde büyük emeği bulunan emekçilerin hak arayışlarının simgesidir. Ülkemizin ve Kartalımızın daha kalkınmış, daha müreffeh hale gelmesinde tüm emekçilerin alın teri ve emeği bulunmaktadır. Emekçi kardeşlerimizin hak arayışlarını simgeleyen bu özel günde emeğin hakkının ve emeğe saygının hatırlanması, bu anlamda önemlidir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün ilçemizde, şehrimizde ve ülkemizde birlik ve beraberliği artırarak, huzur içinde geçmesini diliyorum. Bu vesileyle, başta belediye çalışanlarımız olmak üzere tüm işçi kardeşlerimin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarım."