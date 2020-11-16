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Aktüel Kars'taki avcılar doğadaki yaban hayvanlarına yem bıraktı
Aktüel

Kars'taki avcılar doğadaki yaban hayvanlarına yem bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:10:39 -
Kars'taki avcılar doğadaki yaban hayvanlarına yem bıraktı

KARS (AA) - Kars'taki avcılar, havaların soğuması ve yüksek kesimlere kar yağmasıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Selim ilçesinde bir araya gelen avcılar, av tüfekleri yerine ellerine buğday, et ve ekmek alarak dağlık arazilere çıktı. Yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara yiyecek bırakan avcılar, kontrollü avlanmaya dikkati çekti.

Avcılardan Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 yıldan beri avcılık yaptığını ve devletin belirlediği dönemlerde arazilerde avlandıklarını anlattı.

Bazı dönemler araziye yem bırakmaya çıktıklarını ifade eden Çelik, "Bu sezon havaların soğumasıyla ikinci defa hayvanları yemlemeye geldik. Burada kaçak avlananlara da müsade etmiyoruz. Türkiye'de profesyonel avcıların, yaban hayvanlarını zaman zaman yemlemesini istiyoruz. Doğayı seviyoruz ve koruyoruz." dedi.

Kars Avcılar Kulübü üyesi Ümit Gale ise kaçak avlananlara uyarılarda bulunarak, "Bu işi belgeli yapalım. Bu konuda vatandaşlar bilgilendiriliyor, eğitimleri veriliyor. Yemleme, doğayı koruma anlamında çalışmalar yapılıyor. Av sezonu dışında, üreme zamanına kesinlikle dikkat edilmesi lazım. Yaz ayında yavrunun anneye muhtaç olduğu dönemlerde bir tavşanı öldürdünüz mü, 5-6 yavru da yuvada anneyi beklerken ölecek." ifadelerini kullandı.

Avcılardan Sertan Kından da 10 yıldan beri avcılık yaptığını aktararak, diğer avcıların da kotaya uyması gerektiğini vurguladı.

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