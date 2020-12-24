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Aktüel Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 16:48:44 -
Kars'ta yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde bir yolcu otobüsünde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır-İstanbul seferi yapan bir yolcu otobüsünü Karahamza köyü yakınlarında durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde, ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 2 Özbekistan uyruklu yakalandı.

İllegal girişten kişi başı 4 bin 350 lira idari para cezası uygulanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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