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Aktüel Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:28:13 -
Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış ilçesinde "silah ve mühimmat kaçakçılığı" yaptığı belirlenen 5 şüphelinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeklerinin de desteğiyle evlerde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 tabanca şarjörü, muşta, silahlara ait 186 mühimmat ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan ruhsatsız tabancalara ve av tüfeklerine el konulurken gözaltına alınan 5 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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