Kars’ta sağanak yağmur uyarısı, Erzurum 12. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kars, Ardahan ve Erzurum’da sağanak yağmur yağacağı uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte etkili olması bekleniyor. Yetkililer meydana gelebilecek yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.