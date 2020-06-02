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Aktüel

Kars'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Araçlarında sıkışan iki sürücüyü, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 22:17:36 -
Kars'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Tüzün'ün kullandığı 36 FK 657 plakalı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ait resmi araç ile İshak Karaağaç yönetimindeki 36 AV 790 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı ile İsmail Aytemiz Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada, Tüzün idaresindeki otomobil takla atarak durabildi, iki sürücü araçlarda sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı sürücüler, Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun kapatılan bir şeridi, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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