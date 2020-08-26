Kars'ta hafif ticari araç otomobili ile çarpıştı: 3 yaralı
KARS (AA) - Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Gencay Öz idaresindeki 25 LC 641 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir Mahallesi, Ali Gaffar Okan Bulvarında Müslim Orhan Özcan'ın kullandığı 36 AJ 923 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Öz ile araçlarda bulunan Nuran Öz ve Damla Bilicin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi ile Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.