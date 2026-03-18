Kars’ta Bayram Mesaisi: Tatlıcılarda Sipariş Yoğunluğu Gece Yarısına Kadar Sürüyor

Baklava ve kadayıf başta olmak üzere geleneksel şerbetli tatlılara olan ilgi, bu yıl geçen senelere oranla çok daha erken başladı. İşletme sahipleri, hem ürün kalitesinden ödün vermemek hem de artan talebi eksiksiz karşılamak adına üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını ifade ediyor.

Bayram yoğunluğunun tezgahlarına bereket getirdiğini belirten işletmeci Evren Uzgur, çalışma tempolarıyla ilgili şunları söyledi:

"Siparişlere yetişmek için vardiyalı çalışıyoruz. Müşterilerimize taze ve kaliteli ürün sunmak önceliğimiz."

Tatlı fiyatlarında geçen yıla nazaran yaşanan artış dikkat çekse de Karslılar bayram geleneğini sürdürmekte kararlı. Misafirlerine en iyi ikramı sunmak isteyen vatandaşlar, porsiyonluk alımlar yerine genellikle tepsiyle sipariş vermeyi tercih ediyor.

Şehir genelinde hissedilen bayram coşkusu, tatlıcıların renkli tezgahlarına ve çarşıdaki hareketliliğe doğrudan yansırken; bu yoğunluğun arife gününe kadar artarak devam etmesi bekleniyor.