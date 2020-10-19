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Aktüel Kars'ta aniden yola çıkan at kazaya neden oldu: 1 yaralı
Aktüel

Kars'ta aniden yola çıkan at kazaya neden oldu: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:46:23 -
Kars'ta aniden yola çıkan at kazaya neden oldu: 1 yaralı

KARS (AA) - Kars'ta, aniden yola çıkan bir ata çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kars'tan Ardahan istikametine giden Özgür Taş idaresindeki 18 KU 018 otomobil, Mezra köyü kavşağında, aniden yola çıkan başıboş bir ata çarptı.

Kazada, atın çarpması sonucu patlayan ön cam nedeniyle sürücü Taş yaralandı.

Özgür Taş, diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazaya sebebiyet veren at ise telef oldu.

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