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Aktüel Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
Aktüel

Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:56:22 -
Kars'ta 4 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Çengilli, Çilehane, Akören ve Kuloğlu köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

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