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Karşılıklı attıkları adım petrol fiyatlarını düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın karşılıklı "petrol" açıklamalarıyla ham petrolünün varil fiyatında düşüş yaşandı.

20 Nisan 2018 Cuma 18:24
Karşılıklı attıkları adım petrol fiyatlarını düşürdü

CNBC'de yer alan habere göre, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın devam eden petrol arz kesintisi anlaşmasını yıl sonuna kadar destekleyemeyebileceğini söyledi. Petrol fiyatlarıise küresel arz bolluğunun devam edeceği beklentisiyle düştü.

Donald Trump Twitterdan yaptığı açıklamada Görünen o ki OPEC yine iş başında. Her yer, denizdeki gemiler bile petrol yüklü. Ama petrol fiyatları yapay bir şekilde çok yüksek. Faydası olmaz ve kabul edilmeyecek dedi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.66 düşüşle 73.29 dolardan, ABD hafif petrolünün varil fiyatı ise günlük yüzde 0.53 düşüşle 6779 dolardan işlem gördü.

KÜRESEL GERİLİMİN AZALMASIYLA ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ

ABDnin Suriye operasyonunun küresel etkisinin hafiflemesi ve ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla metal fiyatlarında genel bir düşüş gözlemlendi.

Dolar endeksi ABD merkez bankası yetkililerinin konuşmaları öncesinde yüzde 0.37 artışla 90.24 düzeyine yükseldi.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler şöyle oldu:

- altın yüzde 0.50 düşüşle 1,342.40 dolardan,

- bakır yüzde 0.19 artışla 3.138 dolardan,

- platin yüzde 0.51 düşüşle 935.30 dolardan,

- paladyum yüzde 0.44 düşüşle 1021.90 dolardan,

- gümüş yüzde 0.28 düşüşle 17.19 dolardan işlem gördü. 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 18:24
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