Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı

Kiev seyahati sırasında uçağa eşi ile birlikte binen Sara Netanyahu'nun, pilotun ismini söylememesi üzerine sinirlendiği ve indiğinde de ikram edilen ekmeği yemeyerek yere attığı görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sara Netanyahu ile birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yolculuk etti.

Ancak yolculuk sırasında birtakım krizler yaşandı, özellikle de uçak Kiev'e indiğinde Netanyahu ve eşine, geleneksel karşılama seromonisi düzenlendi.

Yemeyip yere attı

Bu karşılamada ikiliye, ‘karavay’ isimli geleneksel ekmek ikram edildi. Sara Netanyahu'nun ise ekmekten bir parça koparıp, yemeden yere attığı görüldü.

Uçakta pilotlara sinirlendi iddiası

İsrail basını, Sara Netanyahu'nun, Kiev'e gitmeden önce uçakta keyifsiz olduğunu belirtti.

Buna neden olarak ise biniş esnasında uçağın pilotunun, Sara Netanyahu'yu ‘ismiyle karşılamaması' gösterildi. Daha sonra Sara Netanyahu’nun, pilotların bulunduğu kokpite girmesine de izin verilmeyince ‘iyice sinirlendiği’ ortaya çıktı.

Büyük kabalık

Ukrayna'nın geleneklerine göre ikram edilen 'karavay' isimli ekmeğin yenmemesi ise büyük kabalık olarak kabul ediliyor.

Asıl merak edilen ise yaşanan bu olaydan sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin etkilenip etkilenmeyeceği...