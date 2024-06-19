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Otomotiv Karsan’dan büyük atılım! e-ATA HYDROGEN'i tanıttı!
Otomotiv

Karsan’dan büyük atılım! e-ATA HYDROGEN'i tanıttı!

Yeniakit Publisher
2024-06-19 12:34:00 -
Karsan’dan büyük atılım! e-ATA HYDROGEN'i tanıttı!

Lüksemburg Hidrojen Vadisi'nin (LuxHyVal) açılışına katılan Karsan, hidrojen teknolojisine sahip e-ATA HYDROGEN aracını sergiledi.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla hareket eden Karsan, Lüksemburg Hidrojen Vadisi'nin LuxHyVal açılışına katıldı.

Şirket, daha yaşanabilir bir dünya ve sürdürülebilir bir gelecek hedefleri doğrultusunda doğadan ilham alarak ürettiği ve yeşil hidrojen teknolojisine sahip e-ATA HYDROGEN'i tanıtarak sıfır emisyon vurgusu yaptı.

Pazarın elektrikli toplu taşıma dönüşümüne öncülük eden operatörlerinden Sales Lentz ile işbirliğine devam eden Karsan, Luxemburg'daki elektrikli otobüs pazarının lideri konumunda.

Açıklamada, açılıştaki görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi Okan Baş, Karsan'ın elektrikli, hidrojen ve otonom olarak 3 farklı teknolojiyi bir arada sunabilen tek marka olduğunu vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

LuxHyVal, depolama ve dağıtım da dahil olmak üzere yerel üretimden kullanıma kadar tüm değer zinciri boyunca yeşil hidrojen girişimlerini yaygınlaştırmayı ve mevcut veya planlanan altyapılarla bağlantı kurmayı amaçladığını aktaran Baş, şu değerlendirmede bulundu:

"Karsan olarak, LuxHyvAL'in toplu taşıma filosunun yüzde 10'unu hidrojenli araçlardan oluşturma hedefini destekleyen bu projenin bir partneri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Lüksemburg’da e-ATAK modelimizle geçtiğimiz yıl yüzde 38'lik payla elektrikli otobüs pazarının lideri konumunda yılı kapattık. Sıfır emisyon hedeflerimiz doğrultusunda toplu taşımaya katkı sağlamaya aralıksız devam ederken, hidrojen teknolojisinde de önemli adımlar atıyoruz.

Hidrojen yakıtlı araçlar, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir avantaj olarak görüldüğünden, özellikle Avrupa Birliği sıfır emisyonlu araçların benimsenmesini teşvik etmek için ciddi politikalar ve destekler sunuyor. Biz de e-ATA HYDROGEN gibi sınıfının en iyi özelliklerine sahip araçlarımızla bu dönüşümde öncü olmayı hedefliyoruz."​​​​​​​

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