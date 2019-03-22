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Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasına hazır

Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde yarın oynayacağı Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

22 Mart 2019 Cuma 10:41
Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasına hazır

Kars 36 Spor, kendi saha ve seyircisi önünde yarın oynayacağı Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.


Yeşil Beyazlı ekip, Teknik Direktör Erol Batur, nezaretinde Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadında yaptığı çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Kars Büyükler Amatör Ligde lider olan ve Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasını kazandığı tadirde Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligine çıkarak Kars’ı temsil edecek.


Şampiyonluk karşılaşmasına tüm Karslıları davet eden yeşil Beyazlı taraftarlar, Kars 36 Spor’un başarılı olması ve için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirttiler.


Kars 36 Spor’un sahipsiz kaldığına dikkat çeken taraftarlar, “Kars 36 Spor kaderiyle baş başa bırakılıyor. Bir ilin adını taşıyan takımın amatör ligde olmaması gerekirdi. Kars 36 Spor profesyonel ligde iken çoğu takım amatördü, hatta Erzurum Spor ile aynı gruptaydık. Erzurum Süper Ligde, Kars 36 Spor amatör, çok acı bir durum, burada herkese görev düşüyor. Herkes ele ele vererek Kars 36 Spor’a destek olmalıdır. Önemli olan BAL Ligi’ne çıkmak değil, önemli olan BAL Ligi’nde şampiyon olmak. Bunun için maddi ve manevi desteğe yeşil beyazlı ekibin ihtiyacı var. Bu desteği vermeliyiz” dediler.


Yarın oynanacak Kars 36 Spor Kağızman Gençler Birliği karşılaşmasına tüm Karslıları davet eden yeşil beyazlı taraftarlar, “Yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu takım çok zor şartlarda buraya kadar geldi. Sıra şimdi Karslılarda tribünlerde yerini alarak takıma destek vermeliyiz. En azından bunu yapmalıyız. Biz Kars 36 Spor karşılaşmasında tüm siyasi parti il başkanları ve belediye başkan adaylarını da tribünde görmek istiyoruz. Herkes ama herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Başarı ancak birlik beraberlikle olur” diye konuştu.


Öte yandan Kars 36 Spor, Kağızman Gençler Birliği Spor karşılaşması 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 13.00’de Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:41
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