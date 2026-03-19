Karpuz satan pazarcının yaptığı rezillik gündem oldu! ‘Kimse görmeden'
Ankara’da bir pazarcının, karpuzun içini daha kırmızı göstermek için pancarla boyadığı ortaya çıktı. Skandal görüntüleri 'kimse görmeden' notuyla paylaşan şahıs sosyal medyada büyük tepki gördü.
"KİMSE GÖRMEDEN"
Hazırladığı hileli karpuzları sosyal medya hesabından "Kimse görmeden" notuyla paylaşan pazarcının rahat tavırları, tüketicilerin sağlığıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Görüntülerin yayılması üzerine gıda güvenliği uzmanları vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.