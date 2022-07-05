Karnıyarık (Buzluktan) tarifi nasıl yapılır? Dondurucuda karnıyarık nasıl saklanır?

Karnıyarık ( Buzluktan ) Tarifi İçin Malzemeler

250 gr kıyma ( göz kararı)

5 adet patlıcan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Biraz maydanoz

Tuz ,karabiber, kimyon, pul biber

Eğer var ise çemen

Sosu İçin;

1 tatlı kaşığı salça ve 1 çay bardağı su

Karnıyarık ( Buzluktan ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Ben patlıcanları yazdan kızartıp dolaba bırakabilirsiniz. Sabahtan patlıcanları çıkarıp buzunu çözdürelim. Ayrı bir tavada soğanı kavuralım daha sonra sarımsak ve kıymayı ilave edelim.

Kıymada biraz kavurduktan sonra küçük küçük doğradığımız biberleri ilave edelim birkaç dk sonra domatesi ve baharatları ilave edip karıştıralım son olarak maydanozu ilave edip birkaç dk daha karıştıralım. Çözülen patlıcanların arasına içimizi bırakalım üzerine domates ve yeşil biberini bırakalım sosunu da hazırlayıp patlıcanların arasından dökelim yarım saat kadar pişirelim.

Dondurucuda karnıyarık nasıl saklanır? Pratik

Patlıcanları alacalı doğradıktan sonra tuzlu ve sirkeli suda 5 dakika bekletin. Sudan çıkardıktan sonra kurulayın ve yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin. Zeytinyağını fırça yardımı ile her taraflı sürün. 180 derecelik fırında yaklaşık 50 dakika pişirin. Yarım saat sonra patlıcanları çevirin. Yumuşayınca ortasını bıçak ile açıp hafiften çatal ile ezin. Soğuduktan sonra poşetleyip derin dondurucuya kaldırın.