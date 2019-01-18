Karnedeki zayıf öğrencinin değil tüm ailenindir!

Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini aldı. Takdir teşekkür belgeleri getiren öğrenciler olduğu gibi karnesinde zayıf not getiren öğrencilerde var. Karnelerini alan çocuğa velileri nasıl davranmalı? Uzmanlar zayıf not getiren çocukların sadece notları oluşturan rakamla değerlendirilmemesi gerektiğini altını çizerek belirtiyorlar.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarı dönemi sona erdi. Öğrenci ve öğretmenler 4 Şubat'a kadar tatil yapacak.

Uzmanların velilere uyarıları var. Psikolog Üstün Dökmen, "Futbolda kaleci gol yer, herkes kaleciye kızar ama golü takım yemiştir. Öndeki 10 kişinin de antrenörün de katkısı var. Golü kaleci yemez, bütün takım yer. Karnedeki zayıfı bir öğrenci getirmez, o zayıf hepimizle ilgilidir" diyor.

Veliler dikkat!

Dökmen, kötü notları düzeltmek için diyalog kurmak önemli olduğunu belirterek "Önce zayıf karneden bir geri bildirim alalım, bir ders çıkaralım. Ne yapalım ki gelecek karne zayıf olmasın. Lütfen sevgili veliler, şu sömestr tatilini kızıp da sadece ders çalışma zamanı haline getirmeyin. Eziyet olur, kokusu ilerde daha kötü çıkabilir" dedi.