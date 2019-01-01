0553 313 94 23

Karlı zeminde kayıp düşen çiftçi, beyin kanamasından öldü

Kayseri'de karla kaplı evinin bahçesinde ayağı kayıp düşen ve başı zemine çarpan 59 yaşındaki çiftçi, beyin kanamasından yaşamını yitirdi.

01 Ocak 2019 Salı 12:14
Karlı zeminde kayıp düşen çiftçi, beyin kanamasından öldü

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.

Olay dün Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Hasan Erdem, karla kaplı evinin bahçesine indi. Ancak buz tutan zemine basınca, ayağı kayıp düştü. Başını zemine çarpan Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın beyin kanamasına bağlı ölmüş olma ihtimali olduğunu bildirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan Hasan Erdem'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 12:14
  1. Kayseri
  2. Akkışlar
  3. karlı zeminde düştü
  4. ayağı kayıp düşen çiftçi
  5. beyin kanamasından öldü
  6. Hasan Erdem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Çamlıdere belediye başkan adayı kim
    1. AK Parti Çamlıdere belediye başkan..
    2. ‘Elbirliği’ ile ev sahibi olmanın..
    3. Özbekistan Cumhurbaşkanı..
    4. Kasımpaşa, yarın topbaşı yapacak
    5. Bu sabah itibariyle başladı! Bin TL..
    6. Denizli AGD Lise Komisyonundan..
    7. Karlı zeminde kayıp düşen çiftçi,..
    8. Murray galibiyetle döndü
    9. Bala AK Parti belediye başkan adayı..
    10. Antalya’ya ‘hava’dan turist yağdı
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu..
    12. AK Parti Ankara Ayaş belediye başkan..
    13. Meteorolojiden İstanbul uyarısı! Çok..
    14. Ekonomide hayat bugünden itibaren..
    15. Galatasaray'da tatil yarın bitecek
    16. Güneydoğu'nun tek kayak merkezi..
    17. AK Parti Ankara Akyurt belediye başkan..
    18. FETÖ'nün Moldova'dan getirilen..
    19. Saldırı son anda engellendi! PKK'nın 3..
    20. Merkezi Yönetim Bütçesi yürürlükte
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    ABD şokta! Dolar 5 yıl sonra ilk kez...
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz
    ABD'den 'çekilme' açıklaması: Yavaşlatıyoruz