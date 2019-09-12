"Kariyerimin en iyi hazırlık dönemlerinden birini geçirdim"





ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğuna Kazakistan'da ulaşmaya çalışacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi son Dünya Güreş Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da yapılacak.

Kariyerinde 1 olimpiyat, 2 dünya ve 7 Avrupa şampiyonluğu bulunan Taha, Kazakistan'da Türkiye'nin yine en önemli altın madalya umutlarından olacak.

Dünya Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek Taha, Elmadağ kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Şampiyonası'na mental ve fiziksel açıdan hazır olduğunu söyledi.

Taha, verimli bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayarak, "İnanın kamptan dışarı çıkmadık. Ankara'da olmamıza rağmen evimize dahi gitmeden bu süreci iyi bir şekilde değerlendirdik." dedi.

"Son Avrupa, olimpiyat şampiyonu olarak sıkletimin yine favori isimlerindenim." diyen Taha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda seri başıyım. İyi rakipleriminden 1-2'si farklı grupta olacak. Bu avantaj mı dezavantaj mı göreceğiz. Çünkü seribaşı olmayan rakiplerimiz de kura çekecekler. Onların da bize düşme ihtimalleri var. Önemli değil. Biz hazır olduğumuz sürece en iyi şekilde mücadele edeceğimizi düşünüyorum. Milletimiz dua etsin. Biz gerçekten ata sporunu en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Bazen zaten şampiyona olacak diye dua etmeyi kesebiliyorlar. Duayı kesmesinler. Gerçekten zorlanıyoruz, iyi rakiplerimiz var. Rekabet etiğimiz 7-8 rakibimiz var. O yüzden dularını esirgemesinler.”



Son olarak 2015'te Las Vegas'ta dünya şampiyonu olan Taha, "Avrupa şampiyonaları çok iyi geçiyor. Dünyalarda iki kez kaza oldu. Gürcü sporcu (Geno Petriashvili) iki kez dünya şampiyonu oldu. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda onu yenerek şampiyon oldum. Sporda bunlar var. Üst üste gelmesi de normal. Spor kariyerimde bunlar olacaktır. Belki 2019 Dünya Şampiyonası da olumsuz geçecek, bunu bilmiyoruz. Elimden geleni yaptım mı? Yaptım. Çok iyi çalıştığıma inanıyorum. Kariyerimin en iyi hazırlık dönemlerinden birini geçirdim. O derece iyi hazırlandım. Çünkü iyi rakiplerle çalıştım. Buraya gelen Gürcü partnerlerle çalıştım. Şu an sıkletime girseler en iyi rakiplerim olurlar. Onlarla çalışmam bana çok büyük artı sağladı." ifadelerini kullandı.

Taha, en önemli kriterin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Allah çok çalışana nasip ediyor. Ben 4 yıldır emek veriyorum. 4 yılın emeğini 2020'de göreceğim. 2019 Dünya Şampiyonası'nda başarısız bile olsam asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğu için hiç üzülmeden yoluma devam ederim. Allah bize güzel başarılar nasip etti. Burada 9 arkadaşımız var, hepsi benden genç. Allah onlara da güzel başarılar nasip etsin inşallah. Onlara ağabeylik, ustalık etmeye çalışıyorum, elimden geldiği kadar emek vermeye çalışıyorum."





- "Başarılı bir jenerasyon var"





Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 10 sıkletin 7'sinde madalya kazandıklarını ve takım halinde ikinci olduklarını hatırlatan Taha, "Başarılı bir jenerasyon var. Bundan 9-10 yıl önce takımın en genciyken şu an 90 doğumlu olarak aslında gençken bile takımın yaşlısı benim. Güzel, genç bir jenerasyon. Başarılı bir ekip yakaladık. Bunun da Dünya Şampiyonası'nda devamını getireceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Taha, Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara kota vereceğine işaret ederek, "Bana göre olimpik sıkletlerde alacağımız başarılar önemli olacak. 57, 65, 74, 86, 97 ve 125 kiloda alacağımız madalyalar, olimpiyat vizeleri bizim için önemli. Kriter o olacak. Dünyanın gözü zaten olimpik sıkletlerde. Diğer sıkletlerde alınan madlayalar da tabii ki önemli. Arkadaşlarımız özveriyle çalışıyorlar. Ama dediğim gibi önceliğimiz olimpik sıkletler." değerlendirmesinde bulundu.





- "8 madalya çok az"





Taha Akgül, şampiyon olduğu 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'inin güreş branşında alındığına dikkati çekti.

Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı madalya sayısını az bulduğunu vurgulayan Taha, şunları kaydetti:

"Tokyo ülkemiz adına da çok önemli olacak. Artık bu tek haneli rakamlardan çift haneli rakamlara geçmemiz lazım. Olimpiyatlarda 8 madalya gerçekten çok az. Çünkü 20 milyonluk genç nüfus var. Ciddi yatırımlar varken bizim 8 değil, en az 15-20 madalya almamız gerekiyor. İnşallah çift haneli rakamları bu sefer göreceğimizi umut ediyorum. Tokyo'da güreşin yükü yine ağır olacak. Güreşin şöyle bir şanssızlığı var. Hep olimpiyatların son günlerinde müsabakalara çıkıyoruz. O zamana kadar olası bir başarısızlık halinde iş güreşe kalıyor. Stresimiz çok artıyor, yükümüz çok ağır. Ama biz tecrübeli sporcular bunun altından Allah'ın izniyle kalkmasını biliriz. 2016'da hamdolsun en sıkıntılı dönemde şampiyonluk geldi. Biz strese alışığız. Stresle yaşayan bir insanım. Buna alışık bir insanım. 2020'de de bunu aşacağımı düşünüyorum."

