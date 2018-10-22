THY- Euroleague
0553 313 94 23

'Karius sürekli gece kulübünde'

Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesinin yanıkları sürerken, spor yazarıDemirkol önemli ifadeler kullandı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:53
'Karius sürekli gece kulübünde'

Beşiktaş'ın Göztepe'ye mağlup olduğu maçın sonrasında konuşan spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KARIUS VE GECE KULÜBÜ İDDİASI!

Siyah-beyazlı takımın Liverpool'dan kiraladığı Lorius Karius'un performansını eleştiren Mehmet Demirkol "Loris Karius depresyondan çıktı, rehabilitasyon döneminde. Beşiktaş iyi bir rehabilitasyon merkezi. Ancak birçok kişi "Hangi gece kulübüne gitsem, Karius orada' diyor. Yani Karius orayı da bir kapa 'Vayy' diyelim!" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GÜNEŞ..."

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirten Mehmet Demirkol, "Olaylı Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş'in elektriği bitmiş! Fazla yumuşamış, doygunluk demiyorum, bir tükenmişlik sendromu! Bu iş ile alakalı bu durum söz konusu. Futboldan soğuduğunu düşünmüyorum. Doymuşluk başka bir şey, 'her şeyi yaptım bitti' demek. Hoca sürekli maç ister. En önemli şey hayatta kavga, hoca da bu bitmiş gibi. Beşiktaş'ta işler düzelir ama hocanın yeniden ateşlenmesi lazım." diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEL İLE UZUN SENELER DEVAM EDİLMELİ"

Açıklamalarına devam eden Mehmet Demirkol, "Şenol Güneş 'Beşiktaş'tan sonra sadece Milli Takım olur' diyorsa bu Şenol Güneş dilinde 'Milli Takım'ı istiyorum' demektir. Bir ay sonra Mircea Lucescu giderse ne olacak? Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile bence mümkünse çok uzun seneler devam edilmeli. Olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Galatasaray maçında kötü bir görüntüsü vardı ve bu hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:53
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona Genel Kurulu'nda Arda krizi!
    1. Barcelona Genel Kurulu'nda Arda krizi!
    2. Karadeniz'den balık fışkırıyor! Bin..
    3. El-Ahmer’de yeni tezgâh! Filistinliler..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    5. Bu besin bağımlılık mı yapıyor?
    6. Cemal Kaşıkçı ölüme böyle yürümüş!
    7. İki yıldır aranıyordu! O isim yakalandı
    8. Vakıflarda FETÖ parmağı! 'Üniversite..
    9. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    10. Rusya'dan ABD'ye : Açıklama bekliyoruz
    11. Göçmenleri Ankara diye Ardahan’a..
    12. MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu..
    13. İYİ Parti İzmir'de bir istifa daha!
    14. Veznedarların korkulu rüyası olan çete..
    15. Reçber'in oğlu Fenerbahçe'de
    16. Rusya: Amerika'dan açıklama bekliyoruz!
    17. Karabük'te arazi kavgasında kan aktı,..
    18. Fenerbahçe'de Cocu depremi! Kulüp..
    19. Zeytinburnu açıklarında batan gemi..
    20. 'Karius sürekli gece kulübünde'
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Nevşin Mengü yine kendinden geçti! Bu kez çok terbiyesizleşti!
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?
    Suudi Arabistan'dan yeni açıklama! Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede?