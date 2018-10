'Karius sürekli gece kulübünde'

Beşiktaş'ın Göztepe'ye mağlup olduğu maçın sonrasında konuşan spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluşta canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

KARIUS VE GECE KULÜBÜ İDDİASI!

Siyah-beyazlı takımın Liverpool'dan kiraladığı Lorius Karius'un performansını eleştiren Mehmet Demirkol "Loris Karius depresyondan çıktı, rehabilitasyon döneminde. Beşiktaş iyi bir rehabilitasyon merkezi. Ancak birçok kişi "Hangi gece kulübüne gitsem, Karius orada' diyor. Yani Karius orayı da bir kapa 'Vayy' diyelim!" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GÜNEŞ..."

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in tükenmişlik sendromuna yakalandığını belirten Mehmet Demirkol, "Olaylı Fenerbahçe maçından sonra Şenol Güneş'in elektriği bitmiş! Fazla yumuşamış, doygunluk demiyorum, bir tükenmişlik sendromu! Bu iş ile alakalı bu durum söz konusu. Futboldan soğuduğunu düşünmüyorum. Doymuşluk başka bir şey, 'her şeyi yaptım bitti' demek. Hoca sürekli maç ister. En önemli şey hayatta kavga, hoca da bu bitmiş gibi. Beşiktaş'ta işler düzelir ama hocanın yeniden ateşlenmesi lazım." diye konuştu.

"ŞENOL GÜNEL İLE UZUN SENELER DEVAM EDİLMELİ"

Açıklamalarına devam eden Mehmet Demirkol, "Şenol Güneş 'Beşiktaş'tan sonra sadece Milli Takım olur' diyorsa bu Şenol Güneş dilinde 'Milli Takım'ı istiyorum' demektir. Bir ay sonra Mircea Lucescu giderse ne olacak? Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile bence mümkünse çok uzun seneler devam edilmeli. Olaylı Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Galatasaray maçında kötü bir görüntüsü vardı ve bu hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.