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Karısını öldüren adam: O an hayvanlığım tuttu, tek hamlede sapladım

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 76 yaşındaki karısı Esme Aksakal'ı bıçaklayarak öldürdüğü için yargılanan 83 yaşındaki sanık Bilal Aksakal, mahkemesindeki ifadesinde, "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39
Karısını öldüren adam: O an hayvanlığım tuttu, tek hamlede sapladım

İstanbul Sarıyer'de iki ay önce 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı 4 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan 83 yaşındaki sanık Bilal Aksakal'ın yargılanmasına başlandı.

Duruşmada ağlayarak ifade veren sanık Aksakal, "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Bilal Aksakal tutuklu olarak getirildi. Duruşmada maktul eş Esme Aksakal'ın ablası Sabire Alaca ve kardeşi Saadet Olcay da şikayetçi olarak hazır bulundu. Eşiyle Almanya'da yaşadıklarını Türkiye'ye gelip gittiklerini anlatan sanık Bilal Aksakal, savunmasında eşinin bir kişiyle mesajlaştığı iddiasında bulundu. Eşinin Çanakkale'ye gitmek istediğini de söyleyen Aksakal, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakladığını anlatırken, "O an hayvanlığım tuttu, sanki içimde robot varmış gibiydi, bıçağı alıp tek hamle yaptım, sapladım" dedi.

Daha sonra söz verilen maktul Esme Aksakal'ın kız kardeşi Saadet Olcay da, "Eniştem Bilal Aksakal ile ablam Esme arasında geçimsizlik vardı. Ablam şiddet görüyordu" dedi. Ablasının kendisine, sosyal medyada yazışmalar yaptığını belirterek, 'Bu yaştan sonra rahat etmek istiyorum, yeteri kadar çektim. Boşanmak istiyorum, gidip kendisine de söyleyeceğim' dediğini de söyleyen Saadet Olcay, "Şikayetçiyim" dedi.

'Seni Almanya'da mı, Türkiye'de mi öldüreyim?'

Maktul Esme Aksakal'ın yeğeni Nezahat Gürkaya da tanık olarak dinlendi. Gürkaya "Sanık ile teyzem Esme arasında anlaşmazlıklar vardı. Ben yaklaşık 1 yıl Almanya'daki evlerinde kaldım. Bilal Aksakal'ın teyzem Esme'ye şiddet uyguladığına bizzat şahit oldum. Esme'nin sosyal medyada başkalarıyla mesajlaştığını söylemedi, bununla ilgili bilgim yoktur. Ancak Bilal'in küçük kızı babasının annesini ölümle tehdit ettiğini, 'Seni Almanya'da mı öldüreyim, Türkiye'de mi öldüreyim' dediğini anlattı" dedi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Telefon kayıtlarının ve mesaj dökümlerinin incelenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık Bilal Aksakal'ın tutukluğunun devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39
  1. Çanakkale
  2. İstanbul
  3. Sarıyer
  4. Cinayet
  5. Esme Aksakal
  6. Bilal Aksakal
  7. karısını bıçakladı
  8. mahkeme

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