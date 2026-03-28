4 Milyon euroluk problem: Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü... Menajerinin işgüzarlığı!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

4 Milyon euroluk problem: Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü... Menajerinin işgüzarlığı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının problemi yılan hikayesine dönmüştü ve artık çözüm noktası nihayet bulundu.

Galatasaray ile Mauro Icardi arasında imaj hakları kaynaklı kriz çözüldü ve taraflar anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da milli ara döneminde başlayan Mauro Icardi krizi, yapılan görüşmelerin ardından çözüme kavuştu. Kulüp ile Arjantinli yıldız arasında anlaşma sağlandı.

Icardi'nin avukatının kulübe gönderdiği ihtarname sonrası oyuncunun alacakları gündeme geldi. Menajer komisyonlarını da kapsayan ödemeler için tarafların avukatları bir araya gelirken, yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı.

Yaşanan krizin, yıldız futbolcunun yaklaşık 4 milyon euroyu bulan imaj hakları ödemelerinde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığı belirtildi. Taraflar arasında yapılan anlaşmayla birlikte sorun tatlıya bağlandı.

Galatasaray'da yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'nin, imaj hakları kapsamında da ek gelir elde ettiği biliniyordu. Söz konusu ödemenin kulüp dışında bireysel anlaşmalardan kaynaklanması, sürecin karmaşık hale gelmesine neden oldu.

Öte yandan Arjantinli futbolcunun Türkiye'ye dönüşünün gecikmesinde özel hayatının etkili olduğu öğrenildi. Icardi'nin çocuklarını daha uzun süre görebilmek için ülkesindeki mahkemeye yaptığı başvurunun kabul edilmesi, dönüş sürecini uzattı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, konuyla ilgili, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı. Biz tüm oyunculara peyderpey tüm ödemelerini yapıyoruz. Zaten 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk kağıdını göndereceğiz. Ödemeleri yapmadan böyle bir kağıdı alabilir miyiz? Bu yaşanan Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'i yıpratmak için yapılan bir operasyondur.

Yok Torreira gidecek, yok Barış Alper ayrılacak, yok Uğurcan'a teklif var… Bunlarla üzerimize transfer oyunları oynanıyor. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Şampiyonluk ve hedeflerimiz için ilerliyoruz. Biz Osimhen için bugüne kadar 75 milyon Euro ödedik. Oyuncuların yıllık ücretleri, bonservislerinde bu sezon ödemeler yaptık. 4 milyon Euro bizim için bahşiş olur. Herkes görecek kimin kime borcu olduğunu. Bu haberlerle Icardi'yi taraftar gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" demişti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23