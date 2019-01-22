0553 313 94 23

Karısını bile 'avukatım' diyerek kandırmış

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sahte kimlik ile avukatlık bürosu açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdığı ortaya çıkan Mehmet Öztürk'ün, 7 aylık çocuğunun annesini de 'Avukatım' diye kandırdığı öğrenildi.

22 Ocak 2019 Salı 11:14
Karısını bile 'avukatım' diyerek kandırmış

Antalya ve İstanbul'da bazı vatandaşların suç duyuruları üzerine Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeler ile avukatlık yaptığı öne sürülen Mehmet Öztürk'ü, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'ndeki bürosunda gözaltına aldı.

Büroda yapılan aramada, Mehmet Öztürk adına düzenlenmiş sahte avukat kimlik kartı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi ele geçirildi. Ayrıca avukatlık danışmanlık sözleşmeleri, avukat cübbesi, avukat olduğunu gösteren isimlik, avukat cübbesiyle çekilmiş fotoğraflar ile çok sayıda çek ve senet bulundu.  Şüphelinin kullandığı kimlik kartının İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukata ait olduğu, avukatın şikayetçi sıfatıyla alınan ifadesinde, kendisine 12 yıldır taraf olmadığı çok sayıda davaya ilişkin tebligat geldiğini söylediği öğrenildi.

12 arama kararı ile 12 yıl kesinleşmiş hapis kararı çıktı

Öztürk hakkında 'dolandırıcılık' suçlamasıyla 12 ayrı arama kaydı olduğu ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Mehmet Öztürk, nöbetçi mahkemece 'resmi belgede sahtecilik', 'unvan kullanarak dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

Birlikte çalıştığı avukatlar da mağdur oldu

Mehmet Öztürk'ün yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Öztürk ile şikayetçiler Mehmet Deniz Ç., Recep Ç., İsmail T., Kerim K., Busazhıda K. ve taraf avukatları katıldı. Öztürk savunmasında, kendisini avukat olarak tanıttığını kabul ederek, "Avukatlar İsmail T. ve avukat Mehmet Deniz Ç. ile üç yıl meslektaş olarak çalıştık. Ancak onlara avukat olmadığımı söyledim. Müşteki konumundaki Busazhida K. imam nikahlı eşimdir. Müşterek bebeğimiz vardır. Kendisinin benden şikayeti yok. Kolluk tarafından ve soruşturma evresinde sehven müşteki olarak gösterilmiştir" dedi.

Mağdurlardan Kerim K., sanığa 2 ayrı dava için toplam 20 bin TL verdiğini söyledi. Şikayetçi avukat İsmail T. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık kendisini avukat olarak tanıttı. Baro kimliğini gösterdi. Gördük, inandık. İlk başta bize birtakım vaatlerde bulundu. Çevresinin geniş olduğunu ve bu insanları büroya yönlendirebileceğini söyledi. Biz de avukatlık mesleğini birlikte icra edebileceğimizi söyledik. Bürodaki masraflara yönelik çekmeceden 50 bin lira eksildiğini anladık. Kendisinden şikayetçiyiz" diye konuştu. Avukat Mehmet Deniz Ç. de avukat İsmail T. ile birlikte ortak avukatlık bürosunda çalıştıklarını hatırlatarak, "Arkadaşımın dediği gibi ona inandık. Aracının plaka harf grubu da 'AV' olunca ki genelde avukatlar kullanır, o yönden güvendik. Ofisimizden 50 bin lirayı muhtelif zamanlarda almıştır ve zararımız hala karşılanmamıştır" dedi.

Şikayetçilerden Recep Ç. de Mehmet Öztürk'ün kendisini avukat olarak tanıttığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir dava için kendisi ile 7 bin 500 TL'ye anlaştık. Parayı da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan oğlunun hesabına göndermemi istedi. Eşimin hesabından Mehmet Öztürk'ün oğlunun hesabına parayı gönderdik. Bir, iki 2 aylık süreçte benden bin lira daha istedi. O parayı da oğlunun hesabına gönderdim. Vekaleti noterde başka bir kadın avukata verdiğimizi anladım. Kadın da davayı açmadı. Kadın avukata sorduğumda ise bana Mehmet Öztürk'ün davayı açmamasını ve bekletmesini istediğini öğrendim."

Eşi: Yanlışlıkla şikayetçi oldum

Şikayetçi Busazhıda K. ise sanık Mehmet Öztürk'ün gayriresmi eşi olduğunu ve müşterek çocukları bulunduğunu belirterek, "Polisler şikayetçi olarak beyanımı almışlar. Polislerin uzattığı belgeyi okumadan imzalamış olabilirim. Sanığın bana karşı herhangi bir eylemi olmamıştır. Kocam onunla tanıştığımda bana 'Avukatım ama bazı problemlerden dolayı avukatlık mesleğimi icra edemiyorum, yapamıyorum' demişti" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:14
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. Dolandırıcılık
  4. Mehmet Öztürk
  5. Karısını bile 'avukatım' diyerek kandırmış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da 2 DEAŞ mensubu kovalamacayla yakalandı
    1. Hatay'da 2 DEAŞ mensubu kovalamacayla..
    2. Fenerbahçe'ye Ersun Yanal da çare..
    3. Beştepe'den son dakika açıklaması!
    4. Recep Aktuğ’un sağlık durumu nasıl?
    5. Türkiye'nin "ilk" espor filmi "İyi..
    6. Almanlar iş için gelecek
    7. "Başarının sırrı çok çalışmaktır"
    8. MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin..
    9. Şirket evliliği uyuşmazlıklarında da..
    10. Resmen duyuruldu! MHP'nin aday tanıtım..
    11. Vatandaşın cebinden POS ile çalıyorlar
    12. TİM İhracat 2019 Raporu
    13. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    14. İran otomotiv sektöründe orijinal..
    15. İngiliz kurgusu! BBC'nin Türkiye..
    16. Çorumlu sanayicilere kenevir ekimi..
    17. 91 yaşındaki Iraklı Azizi her gün 2..
    18. Üniversitelerde 500 kilovata kadar..
    19. Gıda Komitesi çalışmaların..
    20. Irak'ta Şii merci Halisi'den ABD..
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar