Karında sertlik neden olur?

- Gaz ve şişkinlik

Vücudumyz yiyecekleri parçalarken gaz oluşumu meydana gelebilir. Biriken gazın artışı da karında şişkinlik ve sertliğe yol açar. Oluşan şişkinlik karnınızda sertlik hissetmenize neden olur. Bu durum çoğunlukla çeşitli yiyecekler ya da meşrubatlardan, hava yutmadan, bazı tıbbi rahatsızlıklardan, kabızlıktan ve ilaçlardan kaynaklanabilir.

Tedavisi: Aşırı derece gaz oluşumunu ve şişkinliği önlemek için yemekleriniz yavaş yemeye ve gaz oluşumuna sebep olan belli başlı yiyeceklerden uzak durmaya özen göstermelisiniz. Reçetesiz satın alabileceğiniz ilaçlar gaz ve şişkinlik için size yardım edebilir. Ayrıca sigaradan ve aşırı yemek tüketiminden kaçınılmalıdır.

- Kabızlık

Kabızlık sorunu yaşıyorsanız, vücudunuzda çoğu zaman boşaltım sistemi iyi olarak çalışmıyor demektir. Kabızlık, şişkinliğe ve karının içi tamamen doluymuş gibi hissetmenize sebep olabilir. Aynı zamanda karnınızda ağrı da yapabilir. Ayrıca kabızlık sonucu vücudunuzda dışarı atılmasında zorluk yaşayabileceğiniz çok büyük dışkı kitleleri oluşur. Sağlıksız ve düzensiz beslenmek, yeteri kadar su içmemek, fiziksel aktivite yapmamak ve uyku düzensizliği gibi birçok şey kabızlığa neden olabilir. Kabızlığa sebep olan diğer durumlar ise hamilelik, bağırsak sendromu, fiziksel bir rahatsızlık ve belli başlı ilaçlar gibi sebeplerdir.

Tedavisi: Yüksek lifli diyet yaparak, yeteri kadar su içerek ve güzel bir egzersiz ile kabızlık riskini azaltabilirsiniz. Diyetinize ekleyebileceğiniz bazı lif içeren takviye besin ilaçları bağırsaklarınızın hareket etmesinde yardımcı olabilir. Ayrıca dışkı yumuşatıcılar ve laksatiflerde (müshiller) yardımcı olabilir.

- Hassas bağırsak sendromu

Hassas bağırsak sendromu; kramplara, gaza, şişkinliğe, karın ağrısına, ishal ya da kabızlığa ve diğer rahatsız edici durumlara yol açan bir rahatsızlık türüdür. Genel olarak belirtileri hafif ve biraz rahatsız edicidir. Fakat bazı kişilerde bu rahatsızlık zayıflamaya ve hastayı güçten düşüren bir duruma kadar gider. Hassas böbrek sendromunun neden oluştuğu hakkında kesin sonuçlar olmasa bile doktorlar stresin, belli yiyeceklerin ve hormonların bunu tetikleyebileceğini söylüyor.

Tedavisi: Hassas böbrek sendromunun tedavisinde eğer gerekliyse bağırsaklara yerleşen, krampları azaltan bazı takviye ilaçlar kullanılabilir. Bunun yanında yüksek lifli diyette uygulanabilir. Rahatsızlık veren gıdalardan kaçınmakta hassas böbrek sendromunu tedavi etmek için iyi bir yöntemdir. Doktorunuz derinlemesine bir tedaviye başlamadan önce diğer rahatsızlıkları ortaya çıkartmak için sizden bazı testleri isteyebilir.

- Mide kanseri

Mide kanseri çok nadirde olsa gaz ve şişkinliğe sebep olur. Bunun sebebi mide içinde büyüyen tümördür. Karında oluşan sertlik, mide kanserinin bir belirtisi olabilir. Daha ileri düzey kanserler iştahta azalmaya, kilo kaybına ve kanlı dışkıya sebep olabilir.

Tedavisi: Mide kanseri tedavisi, hastalıkla iyi bir mücadele sağlamak ve kurtulma olasılığını artırmak için oldukça yoğundur. Tedavi ilk olarak midenin tamamı ya da bir kısmının muayene ederek başlar ve radyasyon tedavisi, kemoterapi gibi yöntemlerle devam eder. Mide kanserinden kaçınmanın en iyi yolu bol bol meyve ve sebze yemektir.

- Hamilelik

Hamilelikte karında sertlik sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun sebebi ana rahminin gelişirken karnınıza basınç uygulamasıdır. Sertlik genelde ana rahminin gelişmeye başladığı ilk üç aylık dönemde oluşur. İkinci üç aylık dönemde bebek iyice gelişir ve midenizdeki su seviyesi artar, böylece karında sertlik meydana gelir. Son üç aylık dönemde, karnınız iyice sertleşir ve rahatsız edici bir durum haline gelir. Ayrıca bu dönemde bebeğinizin hareketlerini çok rahat hissedebilirsiniz. Hamilelik sürecinde karbonatlı meşrubatlar tüketip, lif yönünden fakir gıdalar tükettiğiniz zaman ya da bağırsak şikâyetleri yaşarsanız normal şartlarda oluşan sertlik daha rahatsız edici bir hal alabilir.

Tedavisi: Sorundan kurtulmak için diyetinize çok dikkat etmeniz gerekir. Taze meyve ve sebzeler tüketip, karbonatlı meşrubatlardan uzak durmalısınız ve düzenli olarak egzersiz yapmalısınız. Ayrıca stresten uzak durup farklı rahatlama teknikleri öğrenmelisiniz. Bebeğiniz doğduğu zaman problem tamamen ortadan kalkacaktır.