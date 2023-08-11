Karın yağlarımı eritmenin en keyifli yolunu buldum diyeceksiniz! Bir çok kadının hayali gerçek oldu

Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır ve kilo kaybetmenize de olanak sağlar. Çok aşırıya kaçılmadığı sürece kalbiniz sağlığını da korur.Sade içilen kahvenin çok tüketilmediği sürece dezavantajı çok azdır ancak içerisine eklenen süt ve şeker kilo almanıza sebep olur.

Alışma sürecinin aslında sanıldığı kadar zor olmadığını bir kaç bardak sade kahveden sonra siz de anlayacaksınız.

Sadece metabolizmayı hızlandırıp aynı zamanda var olan yağlarınızı da yakmanız için içerisine ekleyeceğiniz bir kaç malzemeden bahsedeceğiz. Kahvenize eklediğiniz hindistan cevizi yağı, biraz tarçın ve bal ile hem çok lezzetli hale getirir hem de yağ yakmanıza yardımcı olur.

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Nasıl etki ediyor?

Tarçının yağ yakma sebebi, şeker moleküllerini hızla yaktığı için serbest şekerlerin yağa dönüşmesini engeller.

Hindistan cevizi yağı,depolanmadığı için yağa dönüşmez ve karaciğere gönderilerek yağ yakmanızı sağlar.

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Balın içerisinde bulunan şeker kimyasal değil tamamen doğal şekerdir. Yani kahvenize attığınız şeker ile balın içerisindeki şeker birbirinden çok farklıdır. Aksine baldan aldığınız şeker yağa dönüşmek yerine vücudunuzda enerji kaynağı olarak kullanılır. Çok faydalı olan bu besin vücudunuz için vitamin ve mineral kaynağıdır.

Tarifler:

Yarım su bardağı bal,

1 su bardağından biraz az hindistan cevizi yağı,

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kakao

Malzemelerimizin hepsini güzelce karıştırıyoruz ve sabahları kahvemize 1 yada 2 çay kaşığı ekliyoruz. Sonra Gelsin keyifler gitsin kilolar .

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