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Kadın - Aile Yoğurt diyeti ile 3 günde 5 kilo: O bölgeden sen de incel! Malzemeleri alın, ünlü isimler bile bundan yaptı! Şok etti
Kadın - Aile

Yoğurt diyeti ile 3 günde 5 kilo: O bölgeden sen de incel! Malzemeleri alın, ünlü isimler bile bundan yaptı! Şok etti

Yeniakit Publisher
2023-08-06 23:15:00 - 2023-08-06 23:44:43
Yoğurt diyeti ile 3 günde 5 kilo: O bölgeden sen de incel! Malzemeleri alın, ünlü isimler bile bundan yaptı! Şok etti

Yaz günlerine dolayısı adım adım yaklaştık. Peki yaz aylarına daha formda ve incecik girmek için önlem aldınız mı? Henüz almadıysanız size 3 gün gibi kısacık bir sürede 5 kilo verebileceğiniz şok bir diyetten bahsetmek istiyorum. Zor bir diyet ancak uygulayanların kesinlikle sonuç alabildiği bir diyet. Unutmayın bu diyet sadece 3 gün uygulanabilir daha uzun sürelere yaymayı aklınızdan bile geçirmeyin. Uyurken bile yağ yakacaksınız.

Diyabet hastalığında kontrolsüz zayıflamanın birçok tehlikeye yol açabileceğini söyleyen  uzmanlar uyarıyor. Sağlığınıza ve kilolara dikkat edin! Bu yöntemle zayıflama yöntemi görenleri şok etti:  

1. GÜN

Kahvaltı:
• 1 adet
haşlanmış patates
• 1 su
bardağı yoğurt
Öğle:
• 2 adet
haşlanmış patates
• 1 su
bardağı yoğurt
Akşam:
• 2 su
bardağı yoğurt

2. GÜN

Kahvaltı:
• 1 su
bardağı yoğurt
Öğle:
• 2 adet
haşlanmış patates
• 1 su
bardağı yoğurt
Akşam:
• 1 adet
haşlanmış patates
• 1 su
bardağı yoğurt
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3. GÜN

Kahvaltı:
• 1 adet
haşlanmış patates
Öğle:
• 1 adet
haşlanmış patates
• 1 su
bardağı yoğurt
Akşam:
• 1 su
bardağı yoğurt

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