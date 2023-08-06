Yoğurt diyeti ile 3 günde 5 kilo: O bölgeden sen de incel! Malzemeleri alın, ünlü isimler bile bundan yaptı! Şok etti

Yaz günlerine dolayısı adım adım yaklaştık. Peki yaz aylarına daha formda ve incecik girmek için önlem aldınız mı? Henüz almadıysanız size 3 gün gibi kısacık bir sürede 5 kilo verebileceğiniz şok bir diyetten bahsetmek istiyorum. Zor bir diyet ancak uygulayanların kesinlikle sonuç alabildiği bir diyet. Unutmayın bu diyet sadece 3 gün uygulanabilir daha uzun sürelere yaymayı aklınızdan bile geçirmeyin. Uyurken bile yağ yakacaksınız.