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Karın şişkinliği çölyak belirtisi

Çocuklarda büyüme geriliği ve ishalle belirti verebilen çölyak hastalığı, yetişkinlerde ise demir eksikliği, gaz ve şişkinlikle kendini belli ediyor.

20 Kasım 2018 Salı 19:16
Karın şişkinliği çölyak belirtisi

Çölyak, bazı gıdalarda bulunan glutene karşı vücudun gösterdiği immün reaksiyon sonucu ortaya çıkmaktadır. İnce bağırsağın üst kısmında bağırsağın iç yüzünü örten hücrelerde oluşan hasar sebebiyle besin emiliminde bozulma yaşanmaktadır. Belirtiler hastanın yaşı ve ince bağırsağın tutulum genişliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

Çölyak hastalığı çocukluk yaşlarında ortaya çıkabileceği gibi ilerleyen yaşlarda da kendini gösterebilmektedir. Özellikle 2 yaşından küçük çocuklarda ishal ve büyüme geriliği ile belirti vermektedir. Yetişkinlerde ise;

Karında şişkinlik

Yaşa göre kilo azlığı

Kas zayıflığı

Kansızlık

Kemik erimesi

Halsizlik

Gaz şikâyetleri

Dışkıda anormallik

Ağız içinde oluşan aftlar

Eklem, kemik ve kas ağrıları

Sinirlilik

Karanlıkta görme bozukluğu başlıca belirtiler arasındadır.

ETİKETLERE DİKKAT

Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllardan uzak durmalıdır. Bisküviler, hazır çorba ve köfteler, malt içecekler, gluten içeren sakız ile çikolatalar çölyak hastaları için uygun değildir. Bunun yanında paket etler ve sosis.. Çölyak hastalarının iyi bir hazır ürün etiket okuyucusu olması gerekir.

Mısır, pirinç, patates, nohut, fasulye, mercimek, kestane, soya, gibi besinleri ve bu besinlerden elde edilen un ve nişastaları rahatlıkla tüketilebilirsiniz. Bunların yanında; ceviz, fındık gibi kuruyemişler, incir, kuru üzüm, kümes hayvanları ve kırmızı et, tüm sebze ve meyveler, bakliyatın tüm çeşitleri, yumurta, bal gibi gıdaları da.. Çölyak hastası olanların birçoğunun laktoz hassasiyeti olduğu göz önüne alınarak, süt ve süt ürünleri tüketilirken dikkat edilmelidir.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 19:16
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