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Karı koca uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Adana’da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan dini nikahlı karı koca tutuklandı.

13 Ağustos 2019 Salı 09:37
Karı koca uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Adana’da 4 kilo 980 gram esrar ile yakalanan dini nikahlı karı koca tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bayram boyunca uygulama noktalarında önlem aldı. Narkotik polisleri, merkez Yüreğir ilçesi, Doğankent Mahallesi’ndeki uygulama noktasında beklerken bir otomobilin 200 metre kala durduğunu, araçtan bir kadının elinde poşet ile indiğini görünce harekete geçti. Polis kısa sürede kadını ve otomobili yakaladı. Kadının elindeki poşet incelediğinde içinde 4 kilo 980 gram esrar olduğu belirlendi. İsimlerinin Hediye B. ve Lezgin B. olduğu öğrenilen şahısların dini nikahlı karı koca olduğu öğrenildi.


Zanlılar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hediye B.’nin ifadesinde "Herkes yapıyor bir de ben yapayım dedim. Uygulama noktasına geldim nasıl olduğunu anlamadan yakalandım" dediği öğrenildi.


Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarından karı koca uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:37
  1. doğa

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