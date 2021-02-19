Kardeşlerim dizisinde Kadir Eren’i kim oynuyor? Halit Özgür Sar kimdir?

Cumartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Kadir Eren kimdir? Kadir 19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

Halit Özgür Sar kimdir?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Esra Kızıldoğan ile Temel ve İleri Oyunculuk üzerine, Craft Atölyesi'nde ise oyunculuk üzerine eğitim alan Halit Özgür Sar, ilk oyunculuk deneyimini, Süleyman karakteriyle Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşamıştır. Bu dizinin ardından yine bir başka TRT dizisi olan Şampiyon'da Kerem karakterini canlandırmıştır.

Kardeşlerim dizisinde kimler oynuyor?

Başrollerini Celil Nalçakan, Halil Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk'un paylaştığı Kardeşlerim oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Recep Ustayer, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Damla Su İkizoğlu ve Melis Minkari gibi isimler alıyor.