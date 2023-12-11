  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bilal Erdoğan'dan ABD'ye "Gazze" tokadı

Yemiyoruz ulan bu yalanları! Siz nasıl bir alçaksınız! Hâkim kültürün leş yancıları sizi

İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Vay Eko vay

O isimden olay sözler: “Celal Şengör bir bok sineğidir! Atatürkçülük, cumhuriyetçilik, laiklik işte böyle maymunların temsilinde sunuluyor!” Kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

İsrail’den skandal “Türkiye” kararı! Eceli gelen köpek cami duvarına…

Cübbeli Ahmet, resmen yerlerinden hoplattı! O sözleri o karıyı bakın ne hale getirdi

Bunlar yüzsüz yüzsüz! Arap şeyhleri öyle bir şey yaptı ki… Sizde hiç utanma yok mu yahu

Sende hiç utanma yok mu be adam! Bunu nasıl yaparsın ihtiyar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yerel seçim kararı! O isimlerle vedalaşacak

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor
Gündem Kardeşini öldürenlere 'katil' diyememişti! HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile sırıtarak fotoğraf çektirdi
Gündem

Kardeşini öldürenlere 'katil' diyememişti! HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile sırıtarak fotoğraf çektirdi

Yeniakit Publisher
2023-12-11 18:48:00 -
Kardeşini öldürenlere 'katil' diyememişti! HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile sırıtarak fotoğraf çektirdi

Şehit kardeşinin cenazesinde devleti suçlayan tepkisiyle tanınan Yarbay Mehmet Alkan, HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir araya geldi. İkili gülerken çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Türkiye, terör belasıyla mücadele ettiği uzun yıllar boyunca onlarca evladını toprağa verdi.

Korkusuzca vatanı için canını hiçe sayan binlerce vatan evladı şehit düştü.

Onlardan biri de 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan oldu.

Kardeşinin cenazesinde devlete isyan etti

Osmaniye'de toprağa verilen Alkan'ın cenaze töreni ise tarihe geçti. Törene üniformasıyla gelen şehit ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, devleti suçladı.

Olay anında acısı nedeniyle sakinlikle karşılanan devlet suçlamaları, ilerleyen günlerde siyasi amaca yönelik adımlara dönüşünce Alkan ordudan ihraç edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önce CHP'ye üye oldu

Önce CHP'ye üye olan Alkan, sık sık muhalif yayın organlarına demeçler vererek gündemde kalmaya, siyaset yapmaya devam etti.

HEDEP'li Gergerlioğlu'nu ziyaret etti

CHP rozeti 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan ve Mehmet olan adını da Yarbay olarak değiştiren Alkan, son olarak PKK'nın siyasi kanadı HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

İki isim de görüşmeden sonra sosyal medya hesaplarında fotoğraflarını paylaştı.

Gayet sıcak bir görüşme gerçekleştirildiği anlaşılan fotoğraflara ise sosyal medyadan tepki yağdı.

TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki
TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki

Siyaset

TBMM'de Fincancı tartışması! Oya Eronat'tan HDP'li Gergerlioğlu'na tepki

Gergerlioğlu’na terör tepkisi
Gergerlioğlu’na terör tepkisi

Gündem

Gergerlioğlu’na terör tepkisi

Kemal için bunu da yaptı! HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlundan iğrenç taktik
Kemal için bunu da yaptı! HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlundan iğrenç taktik

Siyaset

Kemal için bunu da yaptı! HDP’li Gergerlioğlu’nun oğlundan iğrenç taktik

Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'
Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'

Siyaset

Gergerlioğlu 28 Şubat mücadelesi ile HDP'deki mücadelesini karşılaştırdı! 'Hemen terörist diyorlar'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23