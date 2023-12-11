Kardeşini öldürenlere 'katil' diyememişti! HEDEP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile sırıtarak fotoğraf çektirdi

Türkiye, terör belasıyla mücadele ettiği uzun yıllar boyunca onlarca evladını toprağa verdi.

Korkusuzca vatanı için canını hiçe sayan binlerce vatan evladı şehit düştü.

Onlardan biri de 2015'te Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan oldu.

Kardeşinin cenazesinde devlete isyan etti

Osmaniye'de toprağa verilen Alkan'ın cenaze töreni ise tarihe geçti. Törene üniformasıyla gelen şehit ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, devleti suçladı.

Olay anında acısı nedeniyle sakinlikle karşılanan devlet suçlamaları, ilerleyen günlerde siyasi amaca yönelik adımlara dönüşünce Alkan ordudan ihraç edildi.

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Önce CHP'ye üye oldu

Önce CHP'ye üye olan Alkan, sık sık muhalif yayın organlarına demeçler vererek gündemde kalmaya, siyaset yapmaya devam etti.

HEDEP'li Gergerlioğlu'nu ziyaret etti

CHP rozeti 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu tarafından takılan ve Mehmet olan adını da Yarbay olarak değiştiren Alkan, son olarak PKK'nın siyasi kanadı HEDEP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu ziyaret etti.

İki isim de görüşmeden sonra sosyal medya hesaplarında fotoğraflarını paylaştı.

Gayet sıcak bir görüşme gerçekleştirildiği anlaşılan fotoğraflara ise sosyal medyadan tepki yağdı.