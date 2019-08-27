Kardeş ilçe Kumluca’dan Tatvan ziyareti

Bitlis’in Tatvan ilçesi ile kardeş ilçe olan Antalya’nın Kumluca ilçesinin Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir heyet Tatvan ilçesine ziyarette bulundu.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Gelin Kardeş Olalım" projesi kapsamında önceki aylarda Antalya’nın Kumluca ilçesi ile Tatvan ilçesi arasında kardeşlik protokolü imzalandı. İmzalanan protokollerden sonra her iki ilçeden heyetler karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek, çalışmaların startı verildı. Bu çalışmalar kapsamında Kumluca Tarım ve Orman Müdürlüğünden bir heyetle birlikte bir kez daha Tatvan’a ziyaret gerçekleştiren heyet üyeleri, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Tatvan ilçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şefik Kızılca’nın eşlik ettiği heyet üyeleri, ziyaret vesilesiyle bir araya geldikleri Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a projenin son durumuyla ilgili bilgiler verdiler. Karşılıklı fikir alışverişinin de yapıldığı ziyarette heyet üyeleri ziyaret anısına Kaymakam Özkan’a hediye takdiminde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, projenin önemine vurgu yaparak, projeye katkıları ve ziyaretten ötürü heyet üyelerine teşekkürlerini iletti.