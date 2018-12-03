Kardemir Karabükspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları





KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Koordinasyon çalışmasının yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.

Taner Öcal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahalarında iyi oynadıklarını, haftalardır süren şanssızlıklarını kırmak için çalışacaklarını söyledi.

Taraftarı maça davet eden Öcal, "Karabüklüler, çocuklarına sahip çıksın. Maça gelip destek versinler. Biz onlardan umutluyuz. Her geçen hafta daha iyi olacak. Bu sezon hedefimiz ligde kalmak. Transfer tahtasının açılmasını ve devre arasında yapılacak transferleri sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.