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Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi

- Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Özer getirildi

14 Mart 2019 Perşembe 23:20
Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer dönemi


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, teknik direktör İlhan Özer ile anlaştıklarını bildirdi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taner Öcal'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlhan Özer'in getirildiğini söyledi.

Özer ile ön anlaşmanın yapıldığını belirten Yüksel, "İlhan Özer, daha önce bu takımda uzun yıllar futbol oynamış tecrübeli bir kardeşimiz. En önemlisi Karabüklü ve futbolcuları çok iyi tanıyor. Hocamız sezon sonuna kadar takımın başında olacak. Yarın resmi imzalar atılacak. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Umarım bu değişiklik takıma iyi gelir." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:20
  1. İlhan Özer
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Mehmet Yüksel

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