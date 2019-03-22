0553 313 94 23

Kardemir Karabükspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1.

22 Mart 2019 Cuma 12:33
Kardemir Karabükspor’da Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, 2 Nisan Salı günü Adanaspor maçının hazırlıklarını tesislerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.


Kırmızı-mavililer, milli maçlar nedeniyle verilen arada 2 Nisan Salı günü Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlık çalışmalarını Hasan Doğan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Teknik Direktör İlhan Özer yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım dayanıklılık ve pas çalışması yaptı. Antrenmanı Asbaşkanı Necati Kodoloğlu, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Atilla Burgaz ve Amatör Futbol Şube Sorumlusu Ersin Büyüktepe de takip etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:33
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine konuk oldu
    1. Başkan Pamuk, yaşlıların evlerine..
    2. Rusya'nın Atina Konsolosluğuna saldırı
    3. Polis adaylarına organ bağışı anlatıldı
    4. Buzdolabından çıkan yangında ev sahibi..
    5. Turizm acentası temsilcileri..
    6. Türkiye-Moldova maçını Ukraynalı hakem..
    7. Beşiktaş'tan yerli kaleci atağı
    8. İŞKUR kamu personel alım son dakika..
    9. Osman Gazi başa geçiyor! Diriliş..
    10. Düzce Üniversitesi’nde yeni uygulama..
    11. Park içindeki trafo alev aldı
    12. "İşsizlik oranlarında seçimlerden..
    13. Tavas’da öğrenciler fidan dikti
    14. Burhaniye’de sağlıkçılar yaşlıları..
    15. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    16. 15 yaşındaki 104 Edremitli öğrenci,..
    17. Kardemir Karabükspor’da Adanaspor maçı..
    18. Bağcılar’da yaşlılar ikinci baharını..
    19. Gelemiç’in çehresi Büyükşehir ile..
    20. Bakan Kasapoğlu: “Gönüllülük toplumsal..
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!