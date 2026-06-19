Kardemir Çelik, Türkiye'nin en büyük 111'inci sanayi kuruluşu oldu

Ege Bölgesi'nin en büyük 9'uncu sanayi kuruluşu konumunda bulunan Kardemir Çelik, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025" araştırmasında yaklaşık 21,9 milyar TL üretimden satış rakamıyla 111'inci sırada yer aldı. Şirket, güçlü üretim altyapısı, ihracat performansı ve katma değerli ürün stratejisiyle Türkiye sanayisinin önde gelen kuruluşları arasındaki konumunu bu yıl da korudu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki güçlü konumlarını korumaktan gurur duyduklarını belirten Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, "Demir çelik sektöründe küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı bir dönemde, istikrarlı büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu başarının arkasında yalnızca üretim gücümüz ve satış performansımız değil, çalışanlarımızın özverisi, müşterilerimizin bize duyduğu güven ve yıllardır kararlılıkla uyguladığımız katma değerli büyüme stratejimiz yer alıyor. Yaklaşık 22 milyar TL'ye ulaşan üretimden satış performansımızla ülkemizin sanayi ekosistemine değer üretmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de katma değerli üretime, yeni yatırımlara ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak hem ülkemiz için daha fazla değer üretmeyi hem de Türkiye sanayisinin öncü şirketleri arasındaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.