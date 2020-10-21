  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi KARDEMİR bağlantı elemanları sektörünün ihtiyacını karşılayacak
Ekonomi

KARDEMİR bağlantı elemanları sektörünün ihtiyacını karşılayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:17:29 -
KARDEMİR bağlantı elemanları sektörünün ihtiyacını karşılayacak

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Necdet Utkanlar, Türkiye'de bağlantı elemanları sektörünün ihtiyaçlarını bildiklerini belirterek, KARDEMİR'in bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek güçte ve kabiliyette olduğunu bildirdi.

Bağlantı Elemanları Sanayi ve İşadamları Derneği (BESİAD) yöneticilerini ağırlayan Utkanlar, yıllık 1 milyon tonluk kapasitesi ve 700 bin tonluk üretim hacmiyle Türkiye'nin en önemli üretim alanlarından birisi olan bağlantı elemanları sektörünün, ülkenin ihracat kalemlerinde de ciddi bir konuma sahip olduğunu dile getirdi.

Otomotivden beyaz eşyaya, savunma sanayisinden mobilya sektörüne kadar birçok alanda kullanılan bağlantı elemanları için KARDEMİR'den istenilen kalitelerde ürün geliştirmeyi ve tedarik etmeyi planladıklarını anlatan Necdet Utkanlar, "Türkiye'de bağlantı elemanları sektörünün ihtiyaçlarını biliyoruz. KARDEMİR, bu ihtiyaçlara karşılık verebilecek güçte ve kabiliyette. Şirketimizin de üyesi olduğu BESİAD ile ilişkilerimizi daha da güçlendirerek, ülke ihracatımıza dolaylı yolla katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sektörün ihtiyaçlarına göre ve müşterilerimizden gelen taleplerle kalite seviyemizi her geçen gün yükseltecek ve ürün çeşitliliğimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor
Gündem

Ülkücüler bu resmi paylaşan kişiyi arıyor

Sosyal medyada bir takım mihraklar, Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi psikolojik harekata girişti...
Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf
Dünya

Ermenistan'ın dostlarına korku, düşmanlarına güven veren fotoğraf

Ermenistan ordusunun içinde bulunduğu tükenmişlik durumu, dünkü Savunma Bakanlığı toplantısına yansıdı.
Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem

Eski bakan hastaneye kaldırıldı! Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Beyin kanaması sonrası sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumu ciddiyetini koruyor. ..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay