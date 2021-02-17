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Yaşam Kardan geline taktıkları para ile sokak hayvanlarına mama aldılar
Yaşam

Kardan geline taktıkları para ile sokak hayvanlarına mama aldılar

İstanbul Arnavutköy'de dükkanının önüne kardan gelin yapan bir esnaf takılan paralarla sokak hayvanlarına mama aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 17:38:00 -
Kardan geline taktıkları para ile sokak hayvanlarına mama aldılar

Arnavutköy'de bir esnaf, iş yerinin bulunduğu sokakta kardan gelin yaptı. Yoldan geçenlerin takı taktığı kardan gelinin üzerinde biriken paralarla sokak hayvanlarına mama alındı.

Arnavutköy’de bir düğün fotoğrafçısının dükkanının olduğu sokakta yaptığı 'Kardan Gelin', mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, kardan gelini görünce kurdeleye para taktı.

Takılan paralar sokak hayvanlarına mama oldu

Sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında beslenmelerine katkıda bulunmak ve bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen fotoğrafçı Uğur Yiğit, "Kardan kadın yaptık ve yoldan geçen birçok kişi takı niyetine gönüllerinden ne koptuysa kurdeleye bağladılar. Hatıra fotoğrafı çekenler de oldu. Bizler de bu toplanan paralarla sokaktaki dostlarımız olan kedi, köpek ve kuşlar için mama alarak onların beslenmelerine yardımcı olduk." dedi.

 

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