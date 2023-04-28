Karbonat ile egzama tedavisi! Canan Karatay geçiren yöntemi açıkladı: Sonuca az gün kala çarpıcı sonuçlar

Egzama vücudun değişik yerlerinde meydana gelebilir. Bazı egzamalar kol, dirsek, el ayak gibi yerlerde daha çok görülürken bazıları da yüz ve saç bölgesinde görülür. Bu hastalığın altında yatan temel neden ise hastaların bağışıklık sistemlerinin güçlü olmamasıdır. Hastalığın gerçekleşmesindeki bir diğer sebep ise cildin fazla yağlı olmasıdır.

Koronavirüs döneminden sonra cilt hastalıkları arttı. Sedeften zonaya, egzamadan ürtikere, mantardan uyuza kadar birçok hastalık şu dönemde kapımızı çalıyor. Peki, cilt problemlerinin tedavisi için ne yapmalı? Vücudu hem içten hem de dıştan beslememiz gerektiğine dikkat çeken profesör Canan Karatay, sık görülen cilt rahatsızlıklarıyla ilgili çözüm önerilerini sundu

Saç Egzamasına Doğal Çözümler

Saç egzaması egzama türlerinden seboreik egzama çok can sıkıcı olabilir. Bu hastalığın temel sebebi bağışıklık sistemidir. Daha çok bağışıklık sistemi düşük olanlarda görülür. Karbonat ile egzamanızı tedavi edebilirsiniz. Egzamanızın tedavisi için tercih edebileceğiniz doğal çözümler.

“CİLT HASTALIKLARI İÇİN KRİSTAL KAYA TUZLU SU İÇMELİYİZ”

Sağlıkla ilgili verdiği tavsiyelerle gündemden düşmeyen Canan Karatay, cilt şikayetlerinin tedavisi için şu tavsiyelerde bulundu:

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“D vitamini iğne olarak yapıldığı zaman çok önemli. Damardan alınan C vitamini oldukça etkili. Su içmek önem taşıyor. Damacana suyu değil, mineralli su dediğimiz kristal kaya tuzu içeren su içmeliyiz. Vücudumuzu alkali kılmalıyız. Hücresel bağışıklığın güçlenmesinde protein önemli yer tutuyor. Kelle paça içeceğiz, tuzlu ve limonlu kemik suyu tüketeceğiz. Protein, vücudu asit yapmaz. Asit yapan şekerdir, insülindir. Bağışıklık sistemini çökerten de bunlardır. Senelerden beri söyleye söyleye dilimde tüy bitti: Şeker en tatlı zehir! Cilt şikayetlerimiz varsa hücrelerimizi güçlendirmemiz lazım.”

Sık kullanılan deterjan ve dezenfektanların cilt hastalıklarını tetiklediğini belirten Karatay, “Deterjanlar, dezenfektanlar, hava kirliliği, ağır metaller, diş macunundaki florür… Bunlar vücudumuza girince vücutta iyot azalıyor. İyodun azalması da bağışıklık sistemini çökertiyor” dedi.

“KAŞINAN DERİYİ İNGİLİZ KARBONATLI SUYLA YIKAMAK GEREKİYOR”

Cilt hastalıklarının yol açtığı kaşıntıya karşı İngiliz karbonatlı suyla kaşınan derinin yıkanması gerektiğini belirten ünlü profesör şöyle konuştu:

“Ürtiker, uyuz, egzama gibi cilt hastalıkları cildimizde meydana gelen birer reaksiyondur. Bu cilt hastalıkları ciltte inanılmaz kaşıntıya neden oluyor. Devamlı kaşınan yerleri İngiliz karbonatlı suyla yıkamak gerekiyor. Böylelikle vücudun direncini artırıyoruz. Birdenbire geçmez ama hafifletir. Banyo da çok önemli, karbonat ve magnezyum tuzlu su ve sirkeli su, vücuttaki bu şikayetleri azaltır, zamanla da geçirir. Vücudun direnci düştüğünde zona meydana gelir. Stres de bağışıklığı tetikler. Stresi vücuttan atmak için açık havada yürümeliyiz.”

Cildimiz, tuzludur. Tuz, vücudu parazitlere karşı koruyan bariyerdir. Tuz o kadar önemli ki… Kristal kaya tuzu, 84 mineral içerir. Kesinlikle tansiyonu yükseltmez. Tuz olmasa ne böbrek ne kalp ne beyin çalışır. Tuz ve su hayattır. Ancak o su pet şişedeki su değil, kristal kaya tuzlu sudur.

Karbonat ile egzama tedavisi ve diğer yöntemler...

Egzamaya Ardıç Katranı Sabunu

Egzamaya iyi gelen ardıç katranı sabunu ardıç ağacından üretilmektedir. Anadolu’da çok senelerdir cilt hastalıklarının tedavisi için tercih edilmektedir. Çok fazla derde şifa olan bu sabun egzama için de çok etkilidir. Egzamanızın olduğu bölgeye bu sabunu uygulamalısınız. Sabunu aktarlardan bulabilirsiniz.

Egzamaya Elma Sirkesi Tedavisi

Elma sirkesi kullanarak egzamanızı tedavi edebilirsiniz. Sirkeyi direk uygulamak doğru değildir. Sirkeyi su ile karıştırıp yarım sirke yarım su ilave edip karışımı egzama olan bölgeye uygulanıp 10 15 dakika kadar bekletebilirsiniz. Herkeste aynı sonucu vermese de genel olarak iyi gelmektedir.

Egzamaya Karbonat Kullanılabilir

Egzama olan bölgeye evdeki malzemeler ile tedavi uygulayabilirsiniz. Egzama olan bölgeye tatlı kaşığının yarısını karbonat ile yarım bardak suyla karıştırdıktan sonra hastalığın olduğu bölgeye sürünüz. Düzenli uygularsanız hastalığınızın azaldığını fark edeceksiniz.

Egzamaya Karbonat Defne Sabunu

Karbonat ile egzama tedavi edilebilir. Karbonat ile birlikte defne sabunu kullanılabilir. Defne sabununu aktarlardan alabilirsiniz. Eğer saçınızdaysa kafa derinizi, cildinizdeyse cildinizi karbonat ve defne sabunu ile yıkayıp durulayabilirsiniz. 10 dakika beklettikten sonra bol su ile durulayabilirsiniz.

Karbonat ile Egzama Tedavisi

Karbonatlı su ile egzamanızı tedavi edebilirsiniz. Egzama sorunu ciltteki kaşıntıları yok etmek için çok etkilidir. Kaşıntı sonucunda cildinizde meydana gelen kaşıntıları kontrol etmek için karbonat kullanabilirsiniz. Karbonat egzama kaşıntılarını azaltır ve rahatlatır. Karbonat ile ılık suyu karıştırarak egzama olan bölgeye sürüp bir süre bekleyip cildinizi yıkamanız yeterlidir.

Karbonat hamur işlerinde bolca kullanılsa da karbonatın birçok kullanım alanı ve faydası vardır. Bahsettiğimiz gibi egzamanız için duş sırasında ılık suya ekleyebilirsiniz. Karbonat alkali bir sıvı olduğu için kullanım alanı çok geniştir. Karbonat su ile bir araya gelince alkali bir özellik taşır. Alkali suyla duş alırsanız cildiniz daha ipeksi bir yapıya kavuşur, detoks etkisi yaratır ve cildinizdeki kaşıntıları giderir.

Karbonatlı Suyun Vücuda Faydaları

Karbonatlı Su Kas Ağrılarını Yatıştırır

Karbonatlı su kas ağrılarına iyi gelmektedir. Karbonatın içine epsom tuzu a ilave ederseniz daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Bu karışım ile haftada bir gün banyo yapabilirsiniz.

Karbonat Vücutta Detoks Etkisi Yaratmaktadır

Kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız karbonatlı su vücudunuzu canlandırabilir detoks etkisi yaratır. Vücudunuzu daha canlanmış hissedebilirsiniz. Karbonatlı su içmek bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmayacak, ciltteki toksin birikintilerini ortadan kaldıracaktır.

Karbonat Koku Gidericidir

Karbonatın kötü kokuları emme özelliği vardır. Evdeki, odalardaki kötü kokuyu emdiği gibi vücuttaki istenmeyen kokuları da yok etmektedir. Karbonatı koku giderici olarak kullanmak için yapmanız gereken sıcak suyu bir tatlı kaşığı karbonat ilave ederek karışımı bekletmektir. Vücudunuzda ise koltuk altı gibi terleyen bölgelere uygulayabilirsiniz.

Karbonat Tırnak Mantarı Tedavisi

Karbonatın bir başka özelliği de cilt veya tırnak mantarı sorunlarının çözülmesine yardımcı olmasıdır. Tırnak mantarı enfeksiyon sonucunda meydana gelebilir. Tırnak mantarının bir gecede iyileşmesi beklenemez istikrarlı olarak karbonat kullanmalı ve elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Karbonatın özelliğin enfeksiyonu tedavi eder.

Karbonat Banyosu Nasıl Hazırlanır?

Karbonat ile banyo yaparak egzama sorununuza çözüm bulabilir aynı zamanda vücudunuzda kötü kokular oluşmasını engelleyebilirsiniz. Yapmanız gereken 2 su bardağı karbonatın içine yarım çay bardağı epsom tuzu eklemektir. Ayrıca güzel koku vermesi için tercih ettiğiniz bir yağı da içine 10 damla ekleyiniz. (lavanta yağı olabilir) Suyunuzun ılık olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer küvetiniz varsa küvetin içine bu karışımı yaparak yarım saat kadar bekleyebilirsiniz. Ve karışımı haftada iki kere uygulayabilirsiniz.

Egzamanın Nedenleri

Egzama kaşıntı ve kızarıklık ile kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Egzamanın çevresel ve psikolojik birçok sebebi vardır. Aynı zamanda genetik olarak da meydan gelmiş olabilir. Egzamayı besinler, besin alerjiler ve ev tozu gibi alerjenler de tetikleyebilir.

Egzamanın Belirtileri

Kaşıntı kaşıntının yoğun olmasından kaynaklanan uykusuzluk sorunu, okul ve iş hayatında yaşanan konsantrasyon eksiklikleri yaşanabiliyor. Kaşıntı sonra ciltte kuruma, kızarıklık, su toplamış kabarcıklar ve yaralar meydana gelerek çok rahatsız ediyor. Döküntülerin yaşa ve egzamanın türüne göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Bazı egzama türlerinde yüz, dirsekleri veya dizler de görülürken, bazı egzama türlerinde eller, boyun, dirseklerin iç yüzü, dizlerin arkası ve ayak bileğinde görülür.

Egzamanın Alevlenmesini Azaltmak İçin

Egzamanın şiddetlenmemesi için renksiz, pamuklu ve dar olmayan giysiler kullanılmalı, dar ve aşırı kalın kıyafetlerin egzamanızı şiddetlendirebileceğini unutmamalısınız.

Yünlü, dokuları iri olan yastık, yorgan ve battaniye kullanmamalısınız.

Yeni aldığınız kıyafetleri kullanmadan önce yıkayıp etiketlerini kesmelisiniz.

Kimyasallar da egzamayı tetiklediği için daha kimyasal içeren ve hipoalerjenik özellikte olan deterjanları kullanmalısınız. Kimyasalları az miktarda kullanıp yumuşatıcı kullanmamaya özen gösteriniz.

Tırnak enfeksiyonu olmaması ve cildinizin tahriş olmaması için tırnaklarınızı kısa ve düz kesmeye dikkat ediniz.

Duş aldığınız suyun çok sıcak olmamasına dikkat ediniz. Duşta kullandığınız sabun, duş jelinin içeriğinin doğal olmasına özen gösterin. Ve duşta geçirdiğiniz süreyi kısa tutunuz ve kese gibi cildinizi tahriş edecek malzemeler kullanmamalısınız.

Cildinizin nemli olmasına dikkat etmelisiniz. Duştan çıktıktan sonra hemen cildinize yağlı nemlendirici losyonlar veya yağlı kremler uygularsanız cildinizde kuruluk sorunu olmadığı için egzama oluşma ihtimali de azalır.

Cildinize günde iki kere nemlendirici sürerek cildinizin kurumamasını sağlayabilirsiniz. Nemlendirici seçerken de parfümsüz ve boyasız olmasına dikkat ederek kullanmalısınız aksi takdirde egzamanız daha çok tetiklenebilir.

Çok fazla terleten eylemlerde ve çok terleten kıyafetlerden uzak durunuz. Fazla terleme egzamanızı alevlendirebilir. Aynı zamanda aşırı güneşe maruz kalmak, çok sıcak ortamda bulunmak, ağır egzersiz yapmak ta terleterek egzamayı arttıran diğer faktörlerdir.

Egzamanızın artmasına sebep olan faktörleri biliyorsanız toz, ağaç ve çiçek tozları, hayvan tüyü, belirli gıdalar gibi bu faktörlerden uzak durmalısınız.

Yaşadığınız yerin çok kuru ya da çok nemli olmamasını sağlamalısınız.

begonya-coma'a göre: Eğer toza alerjiniz varsa yastık ve yorganlarınızın üzerine koruyucu örtü kullanmalısınız. Yatak örtülerinizi sık sık değiştirip sıcak su ile yıkamalısınız. Evde daha az toz olması için emiş gücü yüksek elektrik süpürgeleri kullanmalısınız.

Alerjiniz varsa evinizde hayvan ve çiçek bulundurmamaya dikkat etmelisiniz.

Bebeğinizi anne sütü ile beslerseniz bebeğinizin alerjik hastalık riskini azaltır.

Çocuklarınızı tüylü oyuncuklardan uzak tutmalısınız. Parmak ve oyun hamurlarındaki boyalar kimyasal içerdiği için egzamayı tetikleyebilir. Dikkatli olunmalıdır.